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Количество жертв взрыва в Бейруте выросло до 154

Автор:  
Татьяна Кудренок
7 Августа 2020, 16:15
Количество жертв взрыва в Бейруте выросло до 154

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате взрыва в порту столицы Ливана Бейруте возросло до 154, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Reuters сообщает, что обновленные данные о жертвах были обнародованы государственным информационным агентством NNA в пятницу.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что каждый пятый из примерно 5 тысяч человек, пострадавших в результате взрыва во вторник, нуждается в госпитализации, а 120 человек находятся в критическом состоянии.

Напомним, 4 августа прогремел мощный взрыв в порту Бейрута, где хранилось почти 3 тысячи тонн нитрата аммония. Несколько кварталов города оказались полностью разрушены, а его инфраструктуре был нанесен сильный урон, стоимость которого оценивается почти в 15 миллиардов долларов США.

По последним данным, взрыв оставил без крыши над головой 300 тысяч человек.

Сообщается, среди пострадавших есть и дипломаты: незначительные ранения получили консул Республики Казахстан (консульство находится не далеко от эпицентра взрыва), а также сотрудница дипкорпуса Российской Федерации.

Казахстанские миротворцы в Ливане не пострадали в результате взрыва в порту Бейрута.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал Министерству иностранных дел РК поручение обеспечить безопасность казахстанских граждан, находящихся в Ливане.

5 августа Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Ливана Мишелю Ауну и просил передать слова поддержки родным и близким погибших в результате трагических событий в порту Бейрута, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Учитывая, что взрывной волной был причинен ущерб зданию дипломатической миссии Казахстана, и легкое ранение получил ее сотрудник, Президент Казахстана обратился к Мишелю Ауну с просьбой принять меры по обеспечению безопасности наших граждан (более 200 человек), находящихся в Бейруте.


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