Количество жертв от наезда автобуса в Шымкенте возросло до пяти человек

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Еще один человек скончался от наезда автобуса без управления в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на оtyrar.kz.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия от полученных травм погиб еще 1 человек. Таким образом количество жертв возросло до 5. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения Шымкента.

Еще 18-летняя девушка находится в Городской клинической больнице. Как сообщают медики, пострадавшая получает лечение в отделении нейрохирургии, ее состояние стабильное.

Напомним, в субботу, 8 апреля, на пересечении улиц Байтерекова — Назарбекова автобус, оставшийся без управления водителя, скатился по склону и на высокой скорости сбил 6 человек. Трое скончались на месте, еще двое в больнице. Еще одна девушка находится под пристальным наблюдением врачей.