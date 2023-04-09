Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Количество жертв от наезда автобуса в Шымкенте возросло до пяти человек

Жанара Мухамедиярова
9 Апреля 2023, 14:11
Количество жертв от наезда автобуса в Шымкенте возросло до пяти человек

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Еще один человек скончался от наезда автобуса без управления в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на оtyrar.kz.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия от полученных травм погиб еще 1 человек. Таким образом количество жертв возросло до 5. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения Шымкента.

Еще 18-летняя девушка находится в Городской клинической больнице. Как сообщают медики, пострадавшая получает лечение в отделении нейрохирургии, ее состояние стабильное.

Напомним, в субботу, 8 апреля, на пересечении улиц Байтерекова — Назарбекова автобус, оставшийся без управления водителя, скатился по склону и на высокой скорости сбил 6 человек. Трое скончались на месте, еще двое в больнице. Еще одна девушка находится под пристальным наблюдением врачей.


ДТП   Происшествия   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение ограничено на 25 участках республиканских трасс
Движение ограничено на 25 участках республиканских трасс
Выезды из Астаны закрыли из-за метели
Выезды из Астаны закрыли из-за метели
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Движение пригородных маршрутов приостановили из-за погоды в Астане
Движение пригородных маршрутов приостановили из-за погоды в Астане
Министр просвещения РК обратился к родителям школьников из-за буллинга
Министр просвещения РК обратился к родителям школьников из-за буллинга
Подробности смерти двух школьников в Алматинской области сообщили в Минпросвещения
Подробности смерти двух школьников в Алматинской области сообщили в Минпросвещения
Обрушение металлоконструкций и замыкание электропроводов - последствия непогоды в Астане
Обрушение металлоконструкций и замыкание электропроводов - последствия непогоды в Астане
Турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП стартовал в Астане
Турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП стартовал в Астане
Участники группового избиения подростка задержаны в Атырау
Участники группового избиения подростка задержаны в Атырау