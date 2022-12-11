Количество женщин-предпринимателей увеличилось в Актюбинской области

11 Декабря 2022, 12:50

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области активно развивается женское предпринимательство. О вопросах развития женского бизнеса говорили на встрече аким области Ералы Тугжанов и члены совета деловых женщин при палате предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Е.Тугжанов выразил уверенность, что стартовавший в регионе проект «Ауыл аманаты» значительно пополнит ряды актюбинских предпринимательниц женщинами из села.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поручил «всячески поддерживать бизнес, а тех, кто препятствует его развитию, – наказывать». В целях поддержки сферы предпринимательства государством внедрены новые программы и принимаются активные меры. Сегодня в разрезе регионов Актюбинская область занимает 1 место по количеству субъектов предпринимательства, получивших поддержку государства, в том числе 1975 предпринимательниц поддержаны в рамках Нацпроекта. 22 получили безвозмездные гранты на сумму 78,5 млн тенге, и в настоящее время успешно развивают бизнес в различных сферах», - отметил Ералы Тугжанов.

Благодаря мерам государственной поддержки, количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса в регионе увеличилось на 17,3%, достигнув 87 тысяч субъектов. Работой данная сфера обеспечивает 166 тысяч человек.

«Все это - результаты нашей совместной работы. Сегодня мы все чаще слышим о женщинах, которые активно развивают собственный бизнес и участвуют в общественных процессах. Развитие женского предпринимательства является важной мерой достижения полной реализации экономического потенциала страны. Отрадно, что в нашей области 40 тысячами или 45,8% зарегистрированных субъектов МСБ руководят женщины. По сравнению с прошлым годом, количество предпринимательниц увеличилось на 10 тысяч», - подчеркнул аким области.

Учредитель коррекционного детского сада для детей с особыми потребностями Алия Умирзакова отметила необходимость увеличения количества коррекционных детских садов в Актобе.

«Это актуальный вопрос. Созданию условий для инклюзивного образования уделяется особое внимание. В рамках государственной программы развития территории области на 2021-2025 годы, планируется открыть новый специальный коррекционный детский сад в Актобе с охватом 300 детей, а также 44 коррекционные группы в общеобластных детских садах. Работа в данном направлении будет продолжена», - заверил глава области.