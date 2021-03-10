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    16:39, 10 Март 2021 | GMT +6

    Количество желающих участвовать в программе «Алматы жастары» за полдня превысило лимит в тысячу квартир

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по жилищной программе «Алматы Жастары» количество заявок превысило квоту в первый же день подачи заявлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним сегодня стартовал прием документов по жилищной программе «Алматы жастары».

    Стоит отметить, что в этом году по программе будет выдана 1000 квартир. Также в этом году увеличена сумма кредитования с 13 до 18 млн тенге.

    На данный момент уже подано свыше 2,7 тысячи заявлений на участие в программе. Больше всего заявлений подано от работников сферы образования и здравоохранения.

    Стоит отметить, что не все подавшие заявку горожане могут соответствовать требованиям программы. Также с перебоями работает сайт almaty-zhastary.kz .

    Заявки принимаются от граждан, которые работают в государственных городских и республиканских организациях Алматы: врачи и медсестры; педагоги и воспитатели; артисты, писатели, сотрудники сферы культуры; тренеры и спортсмены; преподаватели и научные сотрудники вузов и научных институтов; работники социальной сферы; журналисты и сотрудники СМИ (государственных и коммерческих), занимающиеся производственной деятельностью.



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