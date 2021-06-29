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    10:57, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Количество желающих получить вакцину увеличилось в пять раз в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество желающих получить вакцину увеличилось в пять раз в Нур-Султане. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал Алтай Кульгинов, в связи с выявлением дельта-штамма с середины июня замечен рост заболеваемости в городе. За последнюю неделю в столице зарегистрировано порядка 3700 случаев коронавируса.

    «Для стабилизации эпидемиологической ситуации принят ряд мер. Всего по первому и второму компонентам проведено более 365 тысяч прививок. В организациях первичной медико-санитарной помощи работает более 100 пунктов вакцинации, также в крупных ТРЦ открыты пункты вакцинации. Для обеспечения вакцинации крупных предприятий и трудовых коллективов созданы мобильные медицинские бригады. На сегодняшний день более 90% медицинских сотрудников и более 70% сотрудников коммунальных служб провакцинированы», - сказал на заседании Правительства Алтай Кульгинов

    Он добавил, что для стимулирования жителей города организован розыгрыш различных ценных призов. Также продолжается информационно-разъяснительная работа среди населения.

    «В результате принятых мер количество желающих получить вакцину увеличилось в пять раз. Если в середине мая в день вакцинировались порядка 1000-1500 человек, то на сегодняшний день первый компонент получают более 7 тысяч человек. В стационарах сформирован достаточный фонд лекарственных средств и оборудования. Вопрос находится на постоянном контроле, - отметил Алтай Кульгинов.

    По информации акима, на платформе Ashyq зарегистрировано около 1300 субъектов предпринимательства В результате выявлено более 4 тысяч человек, которые нарушили домашний карантин и посещали рестораны и фитнес-центры.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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