Количество желающих получить вакцину увеличилось в 5-6 раз в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Увеличение активности населения по вакцинации от КВИ отмечают в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время мы отмечаем хорошую активность населения по вакцинации. Люди начали более осознанно подходить к своему здоровью, здоровью окружающих. Стали настороженнее ещё из-за нового опасного штамма коронавируса», - сказал на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов.

Было отмечено, что за последние сутки количество желающих получить вакцину увеличилось в 5-6 раз.

Ранее сообщалось, что в столице в день регистрируется порядка 10-15 летальных случаев от коронавируса.

На сегодня в столице более чем 320 тыс. человек получили первый компонент вакцины. Полностью завершили курс иммунизации свыше 206 тысяч человек.