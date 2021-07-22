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Количество желающих получить вакцину увеличилось в 5-6 раз в Нур-Султане

22 Июля 2021 13:19
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Количество желающих получить вакцину увеличилось в 5-6 раз в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Увеличение активности населения по вакцинации от КВИ отмечают в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время мы отмечаем хорошую активность населения по вакцинации. Люди начали более осознанно подходить к своему здоровью, здоровью окружающих. Стали настороженнее ещё из-за нового опасного штамма коронавируса», - сказал на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов.

Было отмечено, что за последние сутки количество желающих получить вакцину увеличилось в 5-6 раз.

Ранее сообщалось, что в столице в день регистрируется порядка 10-15 летальных случаев от коронавируса.

На сегодня в столице более чем 320 тыс. человек получили первый компонент вакцины. Полностью завершили курс иммунизации свыше 206 тысяч человек.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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