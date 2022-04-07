Количество желающих получить прививку против COVID-19 возросло в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городском управлении общественного здравоохранения столицы сообщили, что за последние недели количество желающих получить прививку против COVID-19 возросло. В ведомстве связывают это с расширением перечня тех, кто может получить вакцины, одобренные ВОЗ. Первым компонентом вакцин против КВИ привилось более 514 тысяч астанчан, полностью иммунизировано свыше 494 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

По информации городского Управления общественного здравоохранения, в столице уже сформировалась определенная иммунная прослойка, сдерживающая рост заболеваемости. Ведь на сегодня эпидемиологическая ситуация в городе стабилизировалась. В инфекционных стационарах находятся 26 пациентов с КВИ.

Также в ведомстве отметили, что за последние недели количество желающих получить прививку против COVID-19 возросло благодаря расширению перечня тех, кто может получить вакцины, одобренные ВОЗ.

В Горздраве напомнили, что привиться препаратом Pfizer можно как при первичной вакцинации, так и при повторной лицам, выезжающим за рубеж при представлении подтверждающих документов. Интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации должен быть не менее трех месяцев. Выбор вакцины проводится в зависимости от требований страны, в которую планируется выезд.

Ревакцинироваться Pfizer сегодня можно всем гражданам от 12 лет и старше с соблюдением интервала вакцинации. По городу сегодня ревакцинировано более 109 тысяч горожан.

Прививочные пункты находятся в организациях первичного звена (поликлиники), также в пунктах при ТРЦ «Абу Даби Плаза» и железнодорожном вокзале «Нурлы жол».