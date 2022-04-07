Количество желающих получить прививку против COVID-19 возросло в столице
По информации городского Управления общественного здравоохранения, в столице уже сформировалась определенная иммунная прослойка, сдерживающая рост заболеваемости. Ведь на сегодня эпидемиологическая ситуация в городе стабилизировалась. В инфекционных стационарах находятся 26 пациентов с КВИ.
Также в ведомстве отметили, что за последние недели количество желающих получить прививку против COVID-19 возросло благодаря расширению перечня тех, кто может получить вакцины, одобренные ВОЗ.
В Горздраве напомнили, что привиться препаратом Pfizer можно как при первичной вакцинации, так и при повторной лицам, выезжающим за рубеж при представлении подтверждающих документов. Интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации должен быть не менее трех месяцев. Выбор вакцины проводится в зависимости от требований страны, в которую планируется выезд.
Ревакцинироваться Pfizer сегодня можно всем гражданам от 12 лет и старше с соблюдением интервала вакцинации. По городу сегодня ревакцинировано более 109 тысяч горожан.
Прививочные пункты находятся в организациях первичного звена (поликлиники), также в пунктах при ТРЦ «Абу Даби Плаза» и железнодорожном вокзале «Нурлы жол».