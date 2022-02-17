Количество желающих получить льготный кредит на бизнес растет в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С каждым годом в Актобе растет количество желающих открыть и развить свой бизнес при поддержке государственных программ. О том, как получить льготный кредит по госпрограмме, рассказали представители палаты предпринимателей «Атамекен» и МКО «Атамекен Актобе» в ходе телепередачи на областном телевидении «Ақпараттық сағат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам представителя палаты предпринимателей Гульшат Кантарбаевой, программа «Енбек» завершилась, однако вступит в силу национальный проект по поддержке предпринимательства.

«С этого года поддержка предпринимателей идет в рамках национального проекта, программа «Енбек» завершилась, мы ждем вступления в силу нацпроекта. Кроме того продолжается программа «Дорожная карта бизнеса 2025», можно подать заявку на безвозмездный грант на развитие бизнеса, однако в этом году будут изменены условия участия», - сказала Г.Кантарбаева.

По словам менеджера МКО «Атамекен Актобе» Асылбека Суханберлиева, на сегодняшний день актюбинцы подали 239 заявок на льготное кредитование на бизнес, из них 52 заявки были профинансированы.

«Для того, чтобы подать заявку на кредитование не обязательно приезжать в Актобе, наши представители есть во всех районах области, можно подать заявку электронно. Обязательно нужно иметь сертификат обучения по проекту «Бастау бизнес» или другой сертификат обучения в рамках программы «Енбек» например «Бизнес советник». Мы также смотрим на кредитную историю и наличие залога. Для сельских жителей сделали послабления - не смотрим на год постройки жилья, не смотрим на материал, также можно заложить недвижимость третьих лиц и автомашины 2012-2022 годов выпуска», - пояснил Асылбек Суханберлиев.

Также, по его словам, в дальнейшем планируется уменьшить количество документов, необходимых для получения кредита на развитие бизнеса.