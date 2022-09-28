Количество жалоб в департамент по защите прав потребителей возросло в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области возросло число обращений в департамент по защите прав потребителей. По сравнению с прошлым годом - на 25%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель ведомства Лазьм Мияшева отметила, что чаще всего права потребителей нарушаются в сфере розничной и электронной торговли.

«Потребители жалуются на отказ продавца в обмене или возврате товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества, несоответствие его описанию в интернет- магазине, непредоставление полной и достоверной информации о товаре и продавце, заказа в установленные сроки, несвоевременный возврат денежных средств», - сообщила Л. Мияшева.

В сфере бытовых услуг в основном нарушаются права потребителей при заказе мебели, ремонте автомобилей на СТО, изготовлении и установке пластиковых окон, начислении оплаты за фактически не предоставленные услуги по уборке подъезда.

«Отсутствие обращений, касающихся сферы медицинских, финансовых, образовательных, транспортных и других услуг, не свидетельствует о том, что в этих сферах не нарушаются права потребителей и нет проблем. Рассмотрение обращений по этим вопросам входят в компетенцию других государственных органов и, соответственно, такие обращения могут напрямую направляться к ним», - добавила Л.Мияшева.



