РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:45, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Количество жалоб в департамент по защите прав потребителей возросло в СКО

    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области возросло число обращений в департамент по защите прав потребителей. По сравнению с прошлым годом - на 25%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге руководитель ведомства Лазьм Мияшева отметила, что чаще всего права потребителей нарушаются в сфере розничной и электронной торговли.

    «Потребители жалуются на отказ продавца в обмене или возврате товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества, несоответствие его описанию в интернет- магазине, непредоставление полной и достоверной информации о товаре и продавце, заказа в установленные сроки, несвоевременный возврат денежных средств», - сообщила Л. Мияшева.

    В сфере бытовых услуг в основном нарушаются права потребителей при заказе мебели, ремонте автомобилей на СТО, изготовлении и установке пластиковых окон, начислении оплаты за фактически не предоставленные услуги по уборке подъезда.

    «Отсутствие обращений, касающихся сферы медицинских, финансовых, образовательных, транспортных и других услуг, не свидетельствует о том, что в этих сферах не нарушаются права потребителей и нет проблем. Рассмотрение обращений по этим вопросам входят в компетенцию других государственных органов и, соответственно, такие обращения могут напрямую направляться к ним», - добавила Л.Мияшева.



    Теги:
    Общество Северо-Казахстанская область Закон и право
    Сейчас читают
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!