Количество жалоб потребителей в Казахстане выросло за год на 120,5 %

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разработку новых национальных стандартов качества жизни обсудили в Министерстве торговли и интеграции РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей.

В Министерстве торговли и интеграции РК состоялось аппаратное совещание под руководством министра Бахыта Султанова. На повестке дня рассматривалась эффективность системы защиты прав потребителей

С докладом по этому вопросу выступил председатель Комитета по защите прав потребителей Аскар Тынысбеков, который заявил, что повышение качества жизни населения неразрывно связано с эффективной системой защиты прав потребителей, количество жалоб от которых с каждым годом только увеличивается. Об этом красноречиво говорит статистика. Так, за 2020 год было рассмотрено порядка 21 тыс. обращений, в 2021 году их количество выросло до 25,2 тыс., то есть рост составил 120,5%.

«В результате принятых мер потребителям возвращено более 363 млн тенге, - отметил Аскар Тынысбеков.- Наиболее проблемные отрасли экономики, где больше всего поступает жалоб, это розничная торговля (55,3%), бытовые услуги (15,2%), электронная торговля (5,3%), ЖКХ (4,3%), авиаперевозки(1,8%)».

Реальная картина с нарушением потребительских прав гораздо обширнее в силу объективных и субъективных причин, считают в ведомстве. Ситуация с возрастанием обращений свидетельствует о нарушениях бизнесом своих обязанностей и служит индикатором слабой защищенности потребителей, а также незначительным повышением уровня потребительской культуры.

О последнем свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в 2021 году. Из 20 тысяч респондентов 42% ответили, что не применяют нормы Закона «О защите прав потребителей». 5% вовсе не знают о существовании такого закона. 45% опрошенных не обращались за помощью в госорганы при нарушении их интересов. 14% затруднились ответить на вопрос о ситуации с соблюдением потребительских прав. Всё это говорит о необходимости повышения уровня правовой культуры граждан. И сделать это можно в рамках правового поля.

В частности согласно статье 5 Закона посредством государственного социального заказа оказывать бесплатную консультационную помощь уязвимым слоям населения и представлять интересы людей в суде.

В соответствии со статьей 9 Закона обеспечивать повышение правовой грамотности казахстанцев путем включения необходимых требований в государственные и общеобязательные стандарты образования и образовательные программы. Для этого требуется внести изменения и дополнения в подзаконные акты Министерства образования и науки.

Итоги социологического опроса показали неудовлетворенность жителей страны оказанием услуг в сфере медицины – 26,5%, интернет-провайдеров – 26,4%, городского общественного транспорта - 21%.

Наиболее повторяющиеся нарушения во всех отраслях:

- ценники, выставленные на прилавках и рекламных стендах, не соответствуют стоимости, заявляемой кассиром при оплате за товар;

- отказ в обмене или возврате товаров ненадлежащего качества;

- проблемы с сервисом по изготовлению мебели.

По мнению потребителей, качество товаров и услуг оставляет желать лучшего. Большим подспорьем в решении этих проблем является применение национальных стандартов. Однако порядка 3 тыс. действующих национальных стандартов, определяющих качество продукции и услуг, не применяются. К примеру, из 18 национальных стандартов и 11 ГОСТ в сфере услуг связи не используются 8 стандартов. Не применяется нацстандарт, гармонизированный со стандартами Европейского Союза, по измерению качества услуг в сфере транспорта, логистики и общественного пассажирского транспорта.

Поэтому возникла необходимость разработать новые национальные стандарты качества жизни с отсылкой на действующие отраслевые НПА, а также включения этих вопросов в национальный план стандартизации.

В докладе было отмечено, что разрабатывается 2-й пакет поправок в Закон. Создана рабочая группа по законопроектной деятельности из представителей общественных объединений и бизнес-сообщества, с которыми проведены 11 заседаний.

В рамках законотворческих новшеств предполагается создание Национальной ассоциации потребителей, института омбудсмена, начисление общественным объединениям вознаграждений от суммы, возмещаемой потребителю, и другое.

Аскар Тынысбеков рассказал о предстоящих задачах ведомства на 2022 год. Внесение концепции к законопроектам по вопросам защиты прав потребителей, возложенное на Межведомственную комиссию по вопросам законопроектной деятельности при МЮ, планируется на февраль-март. В Мажилис Парламента Республики Казахстан законопроекты попадут во втором полугодии 2022 года.

Все озвученные предложения по совершенствованию системы защиты прав потребителей призваны поднять уровень эффективности государственного регулирования в сфере защиты прав потребителей до 80% к 2025 году. Достижение намеченных целей обеспечит удовлетворенность и благосостояние граждан, а также позволит исключить возможность социальных рисков.