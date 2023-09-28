Количество жалоб потребителей ежегодно растет на 20%

В Казахстане ежегодно увеличивается количество жалоб потребителей. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Балыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Ежегодно количество обращений потребителей увеличивается на 20%. Если в уполномоченный орган в 2020 году поступило 21 тысячи, то в 2022 году количество поступивших жалоб потребителей увеличилось до 30,2 тысячи обращений, - сообщил Кайрат Балыкбаев в Мажилисе.

В иных госорганах, рост поступивших жалоб составил 11% в сравнении 2021г. (44,8 тысячи), 2022г. (49,8 тысячи), аналогичная ситуация наблюдается с поступлением жалоб в общественные объединения потребителей, что свидетельствует о системных проблемах в сфере защиты прав потребителей в отдельных отраслях экономики.

Наибольшее число жалоб потребителей по удельному весу наблюдается в сферах:

розничной торговли (48% (14,3 тыс. обращений); бытовых услуг (19% (4,7 тыс. обращений);

электронной торговли (9% (2,6 тыс. обращений).