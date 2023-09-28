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    11:16, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Количество жалоб потребителей ежегодно растет на 20%

    жалобы потребителей
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ МИА «Казинформ»

    В Казахстане ежегодно увеличивается количество жалоб потребителей. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Балыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Ежегодно количество обращений потребителей увеличивается на 20%. Если в уполномоченный орган в 2020 году поступило 21 тысячи, то в 2022 году количество поступивших жалоб потребителей увеличилось до 30,2 тысячи обращений, - сообщил Кайрат Балыкбаев в Мажилисе.

    В иных госорганах, рост поступивших жалоб составил 11% в сравнении 2021г. (44,8 тысячи), 2022г. (49,8 тысячи), аналогичная ситуация наблюдается с поступлением жалоб в общественные объединения потребителей, что свидетельствует о системных проблемах в сфере защиты прав потребителей в отдельных отраслях экономики.

    Наибольшее число жалоб потребителей по удельному весу наблюдается в сферах:
    розничной торговли (48% (14,3 тыс. обращений); бытовых услуг (19% (4,7 тыс. обращений);
    электронной торговли (9% (2,6 тыс. обращений).

    - А наибольший рост произошел в таких сферах как предоставления услуг в объектах общественного питания – 2,8 раза, услуги транспорта и связи по 2,5 раза, и в сфере медицинских услуг – 2 раза. Однако указанные факты не отражают фактического состояния дел в сфере защиты прав потребителей, так как не все потребители обращаются за защитой нарушенных прав в госорганы и общественные объединения потребителей, - добавил вице-министр.

    Теги:
    Общество Другие государственные органы
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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