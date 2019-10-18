Количество жалоб на судей увеличилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Высшего судебного совета, доктор юридических наук Толеш Каудыров рассказал о большой психологической нагрузке, которую испытывают судьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не знаю каких-то системных исследований, которые бы хронометрировали рабочий день судьи, нагрузку на него. Сказать могу одно – она чрезмерно высокая. И я говорю сейчас не о количестве дел, который ведет судья, а про психоэмоциональную нагрузку. В зале суда встречаются такие люди, что только оружия им не хватает – они готовы друг друга перестрелять. И искусство судьи заключается в том, чтобы склонить обе стороны к истине, которая в этом деле одна. Когда судья своей мудростью снимает накал и люди в конце концов мирятся, мы считаем, что это высшая степень опытности судьи», - сказал Толеш Каудыров на международном круглом столе «Перспективы кадровой политики в судебной системе».

Вместе с тем, по его словам, судьи могут досрочно уходить в отставку, сохраняя большую часть оклада.

«Сейчас есть такая возможность: по достижении 20-летнего стажа можно уходить в отставку с сохранением 70% своего содержания. Это и есть отклик государства на тяжелую судейскую работу», - отметил спикер.

Т. Каудыров рассказал также о возросшем количестве жалоб на служителей Фемиды.

«Количество жалоб на судей растет. Судебное жюри уже сейчас ощущает серьезную нагрузку. Например, на 5 мест судьи Верховного суда претендовали 35 человек. И это были люди, достигшие уровня председателя коллегии областных судов, к примеру. Мы проверяли их так же, как вчерашнего выпускника Академии правосудия», - подчеркнул судья.

«Когда они прошли все 5 стадий, мы опубликовали их списке на сайте и сказали: любой человек, кто что-то о них знает, пишите, пожалуйста. И поступают первые мнения, как одобрительные, так и негативного характера. Кто-то был недоволен вынесенным решением, кто-то характеризовал судей с чисто человеческой стороны», - добавил он.