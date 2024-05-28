Количество жалоб на онлайн-торговлю увеличилось в три раза

Предлагаются поправки по усилению защиты прав потребителей в онлайн торговле. В рамках действующего Закона требования, предъявляемые к офлайн продавцу распространяются и на онлайн. Однако не всегда они соблюдаются, особенно продавцами, торгующими на электронных торговых площадках. Об этом сегодня сообщил председатель Комитета по защите прав потребителей МТИ РК Аскар Тынысбеков на брифинге в СЦК, передает агентство Kazinform.

В сравнении с 2022 годом, за прошлый год количество жалоб потребителей в этом сегменте увеличилось в 3 раза, с 2,6 тысяч до 7,7 тысяч.

— Поэтому мы предлагаем обязать владельцев электронных торговых площадок включать в договоры с предпринимателями обязательства и условия по соблюдению ими требований законодательства о защите прав потребителей. На сегодня Комитетом проведен ряд совещаний с участием представителей электронных платформ, в том числе с представителями Wildberries, по итогам которых налажен WhatsApp-канал взаимодействия для оперативного рассмотрения обращений потребителей и решения возникающих проблем с продавцами, — говорит председатель Комитета по защите прав потребителей МТИ РК Аскар Тынысбеков.

В частности, совместно с маркетплейсом Wildberries по итогам 2023 года рассмотрено 847 обращений потребителей, восстановлены права на сумму 46 млн тенге.

Аналогично налажены оперативные каналы взаимодействия в виде электронной почты с представителями Kaspi-магазин.

В целом законопроекты направлены на обеспечение всесторонней и эффективной защиты прав потребителей, повышение качества жизни общества, усиление роли неправительственных институтов в вопросах защиты прав потребителей.