Количество зарядных устройств для электромобилей превысило 21 млн в Китае

К концу февраля 2026 года общее количество таких зарядных устройств достигло 21,01 млн, что на 47,8 процента больше в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу Государственным управлением по делам энергетики КНР.

В числе вышеупомянутых устройств — 4,834 млн объектов общественного пользования, что на 28,8 процента больше в годовом выражении.

К концу прошлого месяца количество частных зарядных установок составило 16,176 млн единиц, что на 54,6 процента больше в годовом исчислении и свидетельствует о значительном росте спроса на такие зарядные устройства в населенных пунктах.

Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в 2025 году производство транспортных средств на новых источниках энергии в стране набирало обороты: производство и продажи составили 16,626 млн и 16,49 млн единиц соответственно, увеличившись на 29 процента и 28,2 процента в годовом выражении.

В октябре 2025 года Китай обнародовал трехлетний план действий по улучшению зарядной инфраструктуры для электромобилей в стране, направленный на создание к концу 2027 года общенациональной сети из 28 млн зарядных устройств общей мощностью более 300 млн кВт.

Ранее сообщалось о том, что более 21 тысячи электромобилей зарегистрировано в Казахстане.