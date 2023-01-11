Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Количество зарегистрированных уголовных правонарушений снижается в Акмолинской области

11 Января 2023, 09:50
Количество зарегистрированных уголовных правонарушений снижается в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Из 100% зарегистрированных в Акмолинской области преступлений 40% приходится на города Кокшетау и Степногорск. Об этом сообщил на прошедшем брифинге начальник управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Акыл Карпыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 2022 год в Акмолинской области наблюдается снижение общего количества зарегистрированных уголовных правонарушений на 21,1% по сравнению с 2021 годом. По сравнению с другими областями по криминогенной ситуации Акмолинская область находится на 10-м месте.

«Хотел обратить внимание, что из 100% зарегистрированных преступлений - 40% приходится на города Кокшетау и Степногорск, остальные 60% на районы нашего региона», - отметил А. Карпыкбаев.

По словам спикера, на первом месте среди районов по зарегистрированным правонарушениям находится Бурабайский район. Это объясняется курортной зоной, но тем не менее по сравнению с 2021 годом в данном районе наблюдается снижение преступности на 26%. На втором месте среди районов находится Целиноградский район, это можно объяснить близким расположением к столице, хотя здесь тоже наблюдается снижение на 46,4%.

А. Карпыкбаев подчеркнул снижение преступности во всех районах области, за исключением новообразовавшегося города Косшы, где наблюдается рост на 311,9% (с 59 до 243), что обусловлено введением учета по данному региону в октябре 2021 года.

В целом по категориям уголовных правонарушений наблюдается снижение на 8,7% особо тяжких преступлений, тяжких - на 12,6%, средней тяжести на 19,7%, небольшой тяжести на 22%. По уголовным проступкам также наблюдается снижение на 34,5%.

«Однако по некоторым правонарушениям тяжкой категории произошел незначительный рост. Это причинение тяжкого вреда здоровью - на 3,3% с 92 до 95 и вымогательство - на 61,5% с 13 до 21. Наибольшее количество вымогательств зарегистрировано в городе Кокшетау – 11, где рост составил 57,1%, Бурабайском районе – четыре (рост на 300%), Степногорске – три, рост на 200%», - добавил А. Карпыкбаев.

Вместе с тем, каждое второе преступление в Акмолинской области совершено против собственности, что составляет 70,5% от общего числа зарегистрированных в ЕРДР. Основная их часть – кражи и мошенничества.

Фото РСК Акмолинской области.


Новости по теме
Заместитель руководителя управления строительства Акмолинской области осужден за хищение
Иностранные автомобили не из стран ЕАЭС, а также из КР должны пройти таможенную очистку
Участки трассы Алматы - Усть-Каменогорск закрыли в Абайской области
Теги:
Читайте также
Более 4,5 млн тенге отдал астанчанин за несуществующее авто
Жертвам крупной финпирамиды вернули более 300 млн тенге
Заместитель руководителя управления строительства Акмолинской области осужден за хищение
Иностранные автомобили не из стран ЕАЭС, а также из КР должны пройти таможенную очистку
Как и при каких обстоятельствах будут штрафовать за нецензурную брань в Казахстане
Серийный мошенник «подсадил» на кредиты жителей Жамбылской области
Украшения на 14 млн тенге украли у жительницы Туркестанской области
Шторм ожидается в 10 регионах РК
Новости партнеров
Популярное
1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
5 Свечение в небе запечатлели жители Павлодарской области

Лента новостей