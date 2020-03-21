Количество заражённых коронавирусом в Узбекистане достигло 41

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане количество подтверждённых случаев коронавируса достигло 41, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Минздрава РУ, четыре новых случая выявлены среди граждан Узбекистана, находящихся на карантине.

Вместе с тем, также фиксируются побеги граждан из карантина. Подобные случаи произошли в Самаркандской и Кашкадарьинской области. В отношении двоих бежавших рассматривается вопрос о возбуждении уголовные дела.

Согласно узбекистанскому законодательству, за нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями, повлекшее массовое заболевание или отравление людей, в зависимости от тяжести наказывается крупным штрафом либо лишением свободы, вплоть до 8 лет.