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Количество заражённых коронавирусом  в Узбекистане достигло 41

21 Марта 2020 22:32
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Количество заражённых коронавирусом  в Узбекистане достигло 41

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане количество подтверждённых случаев коронавируса достигло 41, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Минздрава РУ, четыре новых случая выявлены среди граждан Узбекистана, находящихся на карантине.

Вместе с тем, также фиксируются побеги граждан из карантина. Подобные случаи произошли в Самаркандской и Кашкадарьинской области. В отношении двоих бежавших рассматривается вопрос о возбуждении уголовные дела.

Согласно узбекистанскому законодательству, за нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями, повлекшее массовое заболевание или отравление людей, в зависимости от тяжести наказывается крупным штрафом либо лишением свободы, вплоть до 8 лет.

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Ключевые слова: Узбекистан, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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Автор:

Мирас Куандыков

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