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Количество заражённых коронавирусом в Узбекистане достигло 41
21 Марта 2020 22:32
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ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане количество подтверждённых случаев коронавируса достигло 41, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».
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По данным Минздрава РУ, четыре новых случая выявлены среди граждан Узбекистана, находящихся на карантине.
Вместе с тем, также фиксируются побеги граждан из карантина. Подобные случаи произошли в Самаркандской и Кашкадарьинской области. В отношении двоих бежавших рассматривается вопрос о возбуждении уголовные дела.
Согласно узбекистанскому законодательству, за нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями, повлекшее массовое заболевание или отравление людей, в зависимости от тяжести наказывается крупным штрафом либо лишением свободы, вплоть до 8 лет.
Ключевые слова: Узбекистан, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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