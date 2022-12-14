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Количество заместителей акимов увеличат в регионах Казахстана

14 Декабря 2022, 10:03
Количество заместителей акимов увеличат в регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – У региональных акимов станет на одного заместителя больше. Об этом заявил первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях реализации поручения Главы государства по обеспечению функциональности акиматов и усилению координации по наиболее важным для населения вопросам предлагается увеличить количество заместителей акимов регионов на одну единицу к действующему», - сказал Тимур Жаксылыков на заседании Правительства.

При этом, по его словам, инициатива будет осуществляться в рамках лимитов, установленных для финансирования деятельности местных исполнительных органов.

«Пересматриваются подходы к бюджетированию с акцентом на повышение самостоятельности центральных и местных органов. Местным уровням будут переданы дополнительные источники доходов с одновременной передачей расходных полномочий из центра. Это позволит обеспечить самодостаточность и самостоятельность регионов», - отметил спикер.

«Реформы в этом направлении продолжаются. Разрабатывается новый Бюджетный кодекс. В рамках данной работы прорабатывается внедрение отдельных элементов Блочного бюджета. Документ будет направлен на кардинальное упрощение бюджетного процесса и дальнейшую децентрализацию системы государственного управления. Документ планируется внести на рассмотрение Парламента в сентябре следующего года», - добавил вице-министр.


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