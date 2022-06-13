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Количество заместителей акимов новых областей назвал глава Миннацэкономики
13 Июня 2022 13:11

Количество заместителей акимов новых областей назвал глава Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дополнительные средства из бюджета для вновь созданных областей будут выделяться. Об этом сообщили в Министерстве национальной экономики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дополнительные средства, конечно же, будут нужны и при необходимости они будут выделяться как из местных бюджетов, так и из республиканского бюджета. Для этого есть все необходимые механизмы. Есть ресурсы. В данный момент та сумма, которая была озвучена, 12 млрд тенге – это на первый этап, для переезда, для организации работы акиматов и областных управлений», - сказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на брифинге в СЦК.

Он также ответил на вопрос журналиста касательно количества заместителей акимов областей.

«По заместителям – по три заместителя предполагается», - сообщил министр.

Ранее глава ведомства назвал предварительную сумму из бюджета, которая понадобится новым областям для создания акиматов.

Автор:
Корреспондент

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