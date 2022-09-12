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    11:10, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Количество заключенных браков сократилось на 15% в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–июнь 2022 года брак в Казахстане зарегистрировали 55,1 тыс. пар — на 15,2% меньше, чем годом ранее. В городах количество браков сократилось на 5% за год, до 42,6 тыс., в селах — сразу на 38,1%, до 12,5 тыс., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

    Количество разводов за первое полугодие 2022 года составило 9 тыс. — на 5% меньше, чем годом ранее. В городах число разводов сократилось на 3,1% за год, до 7,1 тыс., в селах — на 11,8%, до 1,9 тыс.

    В региональном разрезе больше всего пар зарегистрировали брак в Алматы: 7,1 тыс. — на 14,7% меньше, чем годом ранее.

    В тройку лидеров также вошли густонаселенные Туркестанская (6 тыс., минус 16,9% за год) и Алматинская (5,6 тыс., минус 17,1%) области. Меньше всего браков зарегистрировали в Северо-Казахстанской области: всего 1,5 тыс., плюс 2,6% за год.

    «Лидерами» по количеству зарегистрированных разводов стали Алматы (1,2 тыс.), Алматинская (1 тыс.) и Карагандинская (937) области. Меньше всего разводов пришлось на Кызылординскую область: всего 201.

    Коэффициент брачности в стране уменьшился с 6,89 до 5,77 на 1000 человек. Самый высокий коэффициент был отмечен в столице: 7,99 на 1000 человек. В тройке лидеров также оказались Алматы и Атырауская область.

    Коэффициент разводимости уменьшился с 1 до 0,94 на 1000 человек. В региональном разрезе антилидерами стали Павлодарская, Карагандинская и Акмолинская области.


    Фото: pixnio.com





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