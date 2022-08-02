2 Августа 2022 19:24

Количество заболевших КВИ увеличилось в 1,3 раза за неделю в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области за последнюю неделю количество заболевших КВИ выросло со 155 до 211, это в 1,3 раза больше по сравнению с предыдущей неделей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

По словам и. о. руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульнары Коркембаевой, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в стране с 10 февраля этого года Мангистауская область находится в «зеленой» зоне.

По данным руководителя управления здравоохранения Аманбека Жумырова, в последние месяцы в регионе самый высокий показатель заболеваемости отмечается в Актау — 287 заболевших, в Мунайлинском районе — 86 заболевших, в Жанаозене — 60 заболевших COVID-19.

«В настоящее время в области работают 52 бригады медиков. На случай ухудшения эпидемиологической ситуации в качестве резерва подготовлено еще 16 бригад. Всего из 52 бригад 16 обслуживают городское население и 36 бригад — сельские населенные пункты. Четыре бригады состоят из врачей-специалистов и 48 бригад — фельдшерские. Кроме того, в организациях первичной медико-санитарной помощи задействовано 646 врачей общей практики и около 2000 средних медицинских работников», — сообщил Аманбек Жумыров.

По словам специалистов, для профилактики распространения коронавирусной инфекции в области необходимо активизировать работу по вакцинации и ревакцинации, разъяснительную работу среди населения. Руководителям государственных учреждений и организаций необходимо взять под контроль вакцинацию и ревакцинацию сотрудников, принять меры по обеспечению порядка ношения масок в общественном транспорте, в местах массового скопления людей, в закрытых помещениях в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Глава региона Нурлан Ногаев поручил ответственным лицам усилить контроль за исполнением вышеназванных мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения защиты жизни и здоровья населения.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 2021 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.