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Количество заболевших КВИ растет в Восточном Казахстане

5 Августа 2021 19:17
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Количество заболевших КВИ растет в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане, как и на всей территории республики, напряженная эпидемиологическая ситуация. Регион находится в «красной» зоне.В ходе брифинга главный санврач ВКО Канат Турдиев рассказал, что с начала пандемии в области зарегистрировано 34 тысячи случаев коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

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Только за прошедшие сутки выявлено больше 280 заболевших, большинство из них с проявлением симптомов. При этом особо напряженная эпидситуация наблюдается в Семее и Усть-Каменогорске. В областном центре за сутки заболели 111 человек, а в Семее – 140.

Но, несмотря на нарастающую новую волну распространения инфекции, медицинские учреждения области готовы встретить ее во всеоружии. Об этом заявил руководитель управления здравоохранения Ермек Омарбеков. Он сообщил, что в регионе развернуто больше четырех тысяч коек в инфекционных стационарах. Там проходят лечение сейчас около 900 человек. Также развернуто свыше 350 реанимационных коек. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 76 больных. В целом, коечный фонд области занят на 21 процент. Поэтому можно сказать, что ситуация находится под контролем, и область готова на случай ухудшения ситуации, связанного с циркуляцией нового «дельта» штамма и снижения дисциплины населения.

«Под председательством акима области Даниала Ахметова у нас ежедневно проходит заседание регионального штаба, где мы обсуждаем эпидемиологическую ситуацию в области. Наши больницы полностью оснащены необходимым оборудованием. У нас есть рентген-аппараты, ИВЛ-аппараты, кислородные концентраторы, компьютерные томографы. Достаточно запасов медикаментов и средств индивидуальной защиты. При условии полной загруженности коек запасов хватит на два месяца», – подчеркнул Ермек Омарбеков.



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#Восточно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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