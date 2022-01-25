Количество заболевших КВИ костанайцев продолжает расти

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае продолжается рост числа заражённых КВИ. Если накануне число заражённых чуть превышало 200 случаев в сутки, сегодня - это уже более 320 случаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«24 января 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 323 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,72%. 285 обследованы по самообращению, 35 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью.

Из числа инфицированных лиц 278 с симптомами заболевания, 45 бессимптомных», - сообщили сегодня в областном информационном штабе.

Больше всего заболевших зафиксировано в Костанае – 107, Рудном – 57, Житикаре – 45. Аулиекольский район - 21, Костанайский район – 18, Аркалык – 16, Лисаковск – 14, Алтынсаринский район – 11, район им.Б.Майлина – 10, Жангельдинский район – 9, Мендыкаринский район – 8, Узункольский район – 4, Федоровский район – 2, Сарыкольский район - 1.

«Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 24 января 2022 год зарегистрировано 44 756 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 41 643. С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 351 565 человек, вторым компонентом - 333 241»,- подытожили в облштабе.