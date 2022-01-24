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Количество заболевших ковидом растет в Алматинской области

24 Января 2022 10:07
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Количество заболевших ковидом растет в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Темп прироста заболевания коронавирусом в Алматинской области за последние две недели увеличился до 0,7%. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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С начала пандемии и на 24 января в области зарегистрировано 61 619 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 47 312 случая.

«Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил - 2872,5. Темп прироста коронавируса по области при сравнении последних двух недель увеличился с 0,4% до 0,7%. За последние сутки зарегистрировано 354 случаев КВИ, из них 299 симптомных и 55 бессимптомных случаев. Из 354 случаев дети до 14 лет 76, 43 случая среди школьников, 5 случаев среди студентов, 13 случаев среди учителей и 2 случая среди сотрудников силовых структур», - сообщили в ведомстве.

Напомним, по матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, с прошлой недели Алматинская область находится в «красной» зоне.

Постановлением главного санврача на территории области усилены карантинные меры.

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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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