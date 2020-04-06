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Количество заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 390

Автор:  
Мирас Куандыков
6 Апреля 2020, 15:43
Количество заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 390

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Количество больных коронавирусом в Узбекистане достигло 390, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно последним данным, в стране количество случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 390. Их них 188 мужчин и 202 женщин.

С точки зрения возраста, среди больны 0-9 лет - 10 человек (2,6%); 10-19 лет – 15 (3,8%); 20-29 лет – 59 (15,1%); 30-39 лет – 111 (28,5%); 40-49 лет – 123 (31,5%); 50-59 лет – 48 (12,3%); 60-69 лет – 17 (4,4%); 70-79 – 6 (1,5%); 80 лет – 1 (0,3%) человек.

В данное время 170 больных лечатся в городе Ташкенте, 64 – в Фергане, 61 – Андижане, 48 – Намангане, 19 – Бухаре, 18 – Хорезме, 6 – Кашкадарье, 2 – Республике Каракалпакстан, 2 – Навоийской области в медицинских учреждениях, специализированных на лечении инфекционных заболеваний.

На сегодня 30 человек полностью выздоровели от этой болезни. У 31 больного наблюдается пневмония. Из них у девяти больных состояние относительно тяжелое, у двоих – тяжелое.


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