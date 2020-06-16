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Количество заболевших коронавирусом в Пекине превысило 100

16 Июня 2020 09:11
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Количество заболевших коронавирусом в Пекине превысило 100

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – За истекшие сутки в материковом Китае выявлено 40 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 27 из них приходятся на Пекин, без летальных исходов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственный комитет КНР по делам гигиены и здравоохранения.

За последние пять дней, начиная с 11 июня, число новых заболевших коронавирусом в китайской столице превысило отметку в 100 человек. Большинство случаев связано с оптовым продуктовым рынком «Синьфанди» в юго-западной части Пекина.

В столичном районе «Фэнтай» введен «режим военного положения», где более 20 жилых комплексов, расположенных вблизи рынка «Синьфанди» закрыты на карантин. Повышены уровни эпидемиологического риска в других районах Пекина в связи со вспышкой коронавируса.

Власти Пекина привлекли почти 100 тысяч социальных работников для поквартирного обхода около 200 тысяч жителей китайской столицы, посещавших этот рынок с 30 мая текущего года.

Около 90 тысяч жителей сдают тесты на нуклеиновые кислоты COVID-19.

По сообщениям местных СМИ, эксперты Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний города Пекина еще не пришли к выводу о необходимости массового тестирования населения Пекина.


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#Китай   #Коронавирус  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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