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Количество заболевших коронавирусом в Казахстане  возросло до 32

17 Марта 2020 16:19
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Количество заболевших коронавирусом в Казахстане  возросло до 32

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Количество заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 32. Об этом сообщили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Зарегистрировано еще пять новых случаев заражения коронавирусной инфекции в стране. В Алматы – четыре случая, в Нур-Султане – один случай. В стране подтверждены официально 32 случая регистрации коронавируса. Из них в Алматы – 15, в Нур-Султане – 17 случаев», - сообщил официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип.

Ранее сообщалось, что в Казахстане были зарегистрированы 27 случаев заболевания коронавирусом.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Акбота Кузекбай

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