Количество заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 32

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Количество заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 32. Об этом сообщили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зарегистрировано еще пять новых случаев заражения коронавирусной инфекции в стране. В Алматы – четыре случая, в Нур-Султане – один случай. В стране подтверждены официально 32 случая регистрации коронавируса. Из них в Алматы – 15, в Нур-Султане – 17 случаев», - сообщил официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип.

Ранее сообщалось, что в Казахстане были зарегистрированы 27 случаев заболевания коронавирусом.