Количество заболевших коронавирусом снизилось в Казахстане

18 Декабря 2022, 10:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 18 декабря лечение от коронавируса продолжают получать 2 190 человек (–2 083+ и 107 КВИ-), из них в стационарах находятся 328 пациентов, на амбулаторном – 1 862 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

Всего за сутки в Казахстане заболели коронавирусом 140 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 11 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.