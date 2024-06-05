Количество заболевших коклюшем увеличивается в Костанайской области

С начала 2024 года зарегистрировано 9 случаев коклюша среди детей. За аналогичный период в прошлом сезоне таких эпизодов не было, передает корреспондент агентства Kazinform.

Из числа заболевших: двое детей с незаконченным курсом вакцинации, родители шестерых отказались от прививки, один ребенок не достиг возраста иммунизации.

В областном департаменте СЭС напомнили, что коклюш опасен такими осложнениями, как воспаление лёгких, поражение головного мозга. Единственным надёжным и эффективным способом защиты от инфекции является вакцинация.

Ранее в Минздраве заявили, что рост случаев заболеваемости кори и коклюша связан со снижением коллективного иммунитета по причине пропуска плановой вакцинации и отказов от вакцинации.