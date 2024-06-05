РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:44, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Количество заболевших коклюшем увеличивается в Костанайской области

    Количество заболевших коклюшем увеличивается в Костанайской области
    Фото: pixabay

    С начала 2024 года зарегистрировано 9 случаев коклюша среди детей. За аналогичный период в прошлом сезоне таких эпизодов не было, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Из числа заболевших: двое детей с незаконченным курсом вакцинации, родители шестерых отказались от прививки, один ребенок не достиг возраста иммунизации.

    В областном департаменте СЭС напомнили, что коклюш опасен такими осложнениями, как воспаление лёгких, поражение головного мозга. Единственным надёжным и эффективным способом защиты от инфекции является вакцинация.

    Ранее в Минздраве заявили, что рост случаев заболеваемости кори и коклюша связан со снижением коллективного иммунитета по причине пропуска плановой вакцинации и отказов от вакцинации.

    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Дети Здоровье Костанайская область
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!