18 Августа 2022 07:32

Количество заболеваний оспой обезьян в мире выросло на 20% - ВОЗ

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В среду состоялась пресс-конференция Генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, которая была посвящена ситуации с оспой обезьян в мире, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Так глава ВОЗ отметил, что к настоящему времени в Организацию поступили сообщения о более чем 35 тыс. случаев оспы обезьян из 92 стран и территорий, при этом 12 человек погибли.

На прошлой неделе было зарегистрировано почти 7 тыс. 500 случаев, что на 20 % больше, чем на предыдущей неделе, а также на 20 % больше, чем неделей ранее.

Почти все случаи регистрируются в Европе и Америке, и почти все случаи по-прежнему регистрируются среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, что подчеркивает важность для всех стран разработки и предоставления услуг и информации, предназначенных для этих сообществ, которые защищают здоровье, человеческие права и достоинства, подчеркнул Т. Гебрейесус.

Вакцины могут играть важную роль в борьбе со вспышкой, и во многих странах наблюдается высокий спрос на вакцины среди пострадавших сообществ, отметил глава ВОЗ.

Однако на данный момент запасы вакцин и данные об их эффективности ограничены, хотя мы начинаем получать данные из некоторых стран.

ВОЗ поддерживает тесные контакты с производителями вакцин, а также со странами и организациями, которые готовы делиться дозами.

Мы по-прежнему обеспокоены тем, что неравный доступ к вакцинам, который мы наблюдали во время пандемии COVID-19, повторится и что самые бедные останутся без внимания.

Как мы объявили на прошлой неделе, совещание экспертов, созванное ВОЗ, приняло решение переименовать две известные клады вируса оспы обезьян, используя римские цифры.

Вариант болезни, ранее известный как болезнь бассейна реки Конго, теперь будет известен как «клада один, или I». Западноафриканская разновидность будет известна как «клада два, или II».

Работа по переименованию болезни и вируса продолжается, добавили в ВОЗ.

Фото: ultimasnoticias.com.ve