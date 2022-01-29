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Количество заболеваний COVID-19 в Японии достигло рекордного уровня – более 84 тыс человек в сутки

29 Января 2022 19:09
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Количество заболеваний COVID-19 в Японии достигло рекордного уровня – более 84 тыс человек в сутки

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Япония подтвердила более 84 000 ежедневных случаев заражения коронавирусом в субботу, достигнув рекордного уровня пятый день подряд, поскольку высококонтагиозный вариант omicron продолжает распространяться по стране. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные администраций префектур страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Kyodo.

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Предыдущий рекорд был зафиксирован в пятницу - 81 810 случаев. В Токио за прошедшие 24 часа подтверждено 17 433 случая инфицирования. Всего с начала эпидемии заражение было обнаружено примерно у 2,6 млн человек.

Между тем смертность остается на низком уровне: за прошедшие сутки в стране с населением около 126 млн человек было зафиксировано 39 летальных исходов среди больных ковидом. В палатах интенсивной терапии находятся 734 человека. За время эпидемии в Японии подтверждено 18,7 тыс летальных исходов среди зараженных.

Темпы распространения коронавируса в Японии оставались относительно низкими вплоть до середины декабря прошлого года, когда наметилась тенденция к резкому росту заболеваемости из-за распространения омикрон-штамма. Специалисты связывают наблюдаемый низкий уровень смертности с высоким показателем иммунизации населения. К настоящему времени вакцинацию двумя дозами завершили 99,7 млн жителей Японии, или 78,7% населения. При этом бустерной дозой были привиты 3,4 млн человек (порядка 2,7% населения).

Для борьбы с инфекцией японское правительство с 27 января включило в зону действия режима усиленных мер против распространения нового коронавируса в общей сложности 34 из 47 местных префектур, включая район Большого Токио. Вводимые меры предусматривают в первую очередь сокращение времени работы общепита и ужесточение условий продажи там алкоголя. Закрываются некоторые государственные учреждения, например токийский зоопарк. Могут также быть ограничены масштабы массовых мероприятий. В то же время введение кодов, пропусков и других мер такого рода в стране по-прежнему не предусматривается.


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