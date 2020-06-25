Количество взносов по Единому совокупному платежу сократилось в мае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали, что в мае количество взносов по единому совокупному платежу (ЕСП) сократилось в 9 раз по сравнению с апрелем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мае наблюдалось снижение взносов по ЕСП по сравнению с предыдущим месяцем. Так, в апреле было произведено свыше трех миллионов взносов, в мае количество взносов по ЕСП составило 317 573 единиц», - сообщили в пресс-службе фонда.

ЕСП - предназначен для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельность без регистрации в качестве ИП. Уплата ЕСП дает право производить пенсионные накопления и в зависимости от стажа участия в пенсионной системе дает право на получение базовой пенсионной выплаты; быть участником системы обязательного социального медицинского страхования; в случаях утраты трудоспособности, потери работы, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком до 1 года, получать социальные выплаты.

В целом, на счета вкладчиков с начала 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объеме 428,2 млрд тенге, что превысило показатели за первые 5 месяцев 2019 года на 12%. Из общего объёма взносов, более 95% процентов составляют поступления в ЕНПФ по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) – 408 млрд тенге.

По обязательным пенсионным взносам юрлицами было внесено свыше – 385 млрд тенге, от физических лиц – 21 млрд тенге, а от плательщиков ЕСП – 2 млрд тенге.

Общее количество активных вкладчиков, которые пополняли свои индивидуальные пенсионные счета, как минимум, один раз в этом году (январь – май 2020 года), превысило 8,3 млн человек. Это в 1,2 больше, чем количество активных вкладчиков за весь 2019 год, тогда эта цифра составила 6,6 млн человек.

С начала года число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ увеличилось на 1 млн единиц. На первое января текущего года количество ИПС составляло 10 672 567 единиц, а к 1 июня 11,6 млн. Больше всего ИПС было открыто в апреле - 954 952, вторым по популярности месяцем стал май - 52 530, далее следует февраль - 30 455 новых ИПС.