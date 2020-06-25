Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Количество взносов по Единому совокупному платежу сократилось в мае

Автор:  
Данияр Дауталиев
25 Июня 2020, 10:58
Количество взносов по Единому совокупному платежу сократилось в мае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали, что в мае количество взносов по единому совокупному платежу (ЕСП) сократилось в 9 раз по сравнению с апрелем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мае наблюдалось снижение взносов по ЕСП по сравнению с предыдущим месяцем. Так, в апреле было произведено свыше трех миллионов взносов, в мае количество взносов по ЕСП составило 317 573 единиц», - сообщили в пресс-службе фонда.

ЕСП - предназначен для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельность без регистрации в качестве ИП. Уплата ЕСП дает право производить пенсионные накопления и в зависимости от стажа участия в пенсионной системе дает право на получение базовой пенсионной выплаты; быть участником системы обязательного социального медицинского страхования; в случаях утраты трудоспособности, потери работы, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком до 1 года, получать социальные выплаты.

В целом, на счета вкладчиков с начала 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объеме 428,2 млрд тенге, что превысило показатели за первые 5 месяцев 2019 года на 12%. Из общего объёма взносов, более 95% процентов составляют поступления в ЕНПФ по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) – 408 млрд тенге.

По обязательным пенсионным взносам юрлицами было внесено свыше – 385 млрд тенге, от физических лиц – 21 млрд тенге, а от плательщиков ЕСП – 2 млрд тенге.

Общее количество активных вкладчиков, которые пополняли свои индивидуальные пенсионные счета, как минимум, один раз в этом году (январь – май 2020 года), превысило 8,3 млн человек. Это в 1,2 больше, чем количество активных вкладчиков за весь 2019 год, тогда эта цифра составила 6,6 млн человек.

С начала года число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ увеличилось на 1 млн единиц. На первое января текущего года количество ИПС составляло 10 672 567 единиц, а к 1 июня 11,6 млн. Больше всего ИПС было открыто в апреле - 954 952, вторым по популярности месяцем стал май - 52 530, далее следует февраль - 30 455 новых ИПС.


ЕНПФ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом