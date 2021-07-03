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    18:44, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Количество вызовов скорой из-за КВИ увеличились в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане отмечается рост поступающих вызовов и обращений горожан на станцию скорой медицинской помощи по вопросам КВИ. Вызовы, связанные с коронавирусом, увеличились до 300 в сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    «В городе вновь повысилась нагрузка на службу скорой медицинской помощи. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе на станцию скорой медпомощи поступает до 3-3,5 тыс. обращений в день», - говорится в сообщении управления общественного здравоохранения.

    По словам заведующей диспетчерского отделения ГССМП Боты Садетхан, наблюдается прирост вызовов с КВИ, ОРВИ и пневмонией.

    «По сравнению с этим периодом в прошлом году, на сегодня число обращений в скорую помощь увеличилось до 40%! Только за последнюю неделю количество вызовов, связанных с КВИ, увеличилось в 1,5 раза – со 179 до 300 в сутки» - говорит заведующая отделения Садетхан Б.

    Напомним, в прошлом году в летний период бригады скорой помощи обслужили более 18 тыс. вызовов, из них большая часть приходилась по коронавирусной инфекции. По вопросам КВИ диспетчеры провели консультацию по 9,5 тыс. обращениям.

    В настоящее время в столице отмечается высокий рост заболевания коронавирусом. Так за прошлые сутки 219 человек были госпитализированы в инфекционные госпитали.

    Для лечения КВИ задействованы 14 стационаров. Всего по городу более 1 600 пациентов находятся на стационарном лечении, из них свыше 1 400 с КВИ, остальные – пневмония. Коечная загруженность составляет 75%. В отделении реанимации 104 пациента, из них тяжелой степени тяжести 48 человек, с крайней степенью тяжести 56 пациентов.

    Только вакцинация позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Для снижения заболевания и победы над коронавирусом необходимо сформировать коллективный иммунитет.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Общество
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