Количество вызовов скорой из-за КВИ увеличились в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане отмечается рост поступающих вызовов и обращений горожан на станцию скорой медицинской помощи по вопросам КВИ. Вызовы, связанные с коронавирусом, увеличились до 300 в сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«В городе вновь повысилась нагрузка на службу скорой медицинской помощи. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе на станцию скорой медпомощи поступает до 3-3,5 тыс. обращений в день», - говорится в сообщении управления общественного здравоохранения.

По словам заведующей диспетчерского отделения ГССМП Боты Садетхан, наблюдается прирост вызовов с КВИ, ОРВИ и пневмонией.

«По сравнению с этим периодом в прошлом году, на сегодня число обращений в скорую помощь увеличилось до 40%! Только за последнюю неделю количество вызовов, связанных с КВИ, увеличилось в 1,5 раза – со 179 до 300 в сутки» - говорит заведующая отделения Садетхан Б.

Напомним, в прошлом году в летний период бригады скорой помощи обслужили более 18 тыс. вызовов, из них большая часть приходилась по коронавирусной инфекции. По вопросам КВИ диспетчеры провели консультацию по 9,5 тыс. обращениям.

В настоящее время в столице отмечается высокий рост заболевания коронавирусом. Так за прошлые сутки 219 человек были госпитализированы в инфекционные госпитали.

Для лечения КВИ задействованы 14 стационаров. Всего по городу более 1 600 пациентов находятся на стационарном лечении, из них свыше 1 400 с КВИ, остальные – пневмония. Коечная загруженность составляет 75%. В отделении реанимации 104 пациента, из них тяжелой степени тяжести 48 человек, с крайней степенью тяжести 56 пациентов.

Только вакцинация позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Для снижения заболевания и победы над коронавирусом необходимо сформировать коллективный иммунитет.