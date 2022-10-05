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Количество выехавших из Казахстана россиян превысило число въехавших

Автор:  
Серик Сабеков
5 Октября 2022, 15:53
Количество выехавших из Казахстана россиян превысило число въехавших

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди высказался о наплыве россиян в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По последним данным, вчера была минусовая миграция из России, то есть количество выехавших из РК граждан РФ превысило количество въехавших в нашу страну», - сообщил Мухтар Тлеуберди, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Вчера, 4 октября, министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил о том, что более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан с момента объявления частичной мобилизации.

«Ситуация на контроле. Въехали более 200 тысяч граждан, выехали более 147 тысяч с 21 сентября», - сказал Марат Ахметжанов после заседания Правительства.


МИД РК   Правительство РК   Россия  
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