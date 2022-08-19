19 Августа 2022 18:13

Количество водопользователей сократилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане наблюдается сокращение объема водопользования с 25 до 23 кубических км. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается непродуктивных потерь воды, то статистика в данном случае неутешительна. С 2015 года мы наблюдаем сокращение количества водопользователей. Если в 2015 году у нас было зарегистрировано 3866 водопользователей, то в 2021 году - 2861. Соответственно, мы наблюдаем незначительное сокращение объема водопользования с 25 до 23 кубокилометров», - сказал руководитель управления государственного контроля в области использования и охраны водного фонда Комитета по водным ресурсам Минэкологии Марат Иманалиев во время общественного обсуждения в столице.

Также, как пояснили в ведомстве, в стране наблюдается увеличение объема непродуктивных потерь воды с 3,5 кубокилометров до 3,7 кубокилометров.

«Для страны, испытывающей дефицит водных ресурсов, мы на самом деле бездумно относимся к ее использованию. Необходимо работать с неэффективностью водопользования. Таким образом, основными бенефициарами воды являются природа, население, экономика. На фоне складывающегося дефицита воды государство должно определить правила этих отношений, чтобы мы могли не навредить природе, обеспечить население питьевой водой», - сказал руководитель управления Комитета по водным ресурсам.

Также он пояснил, что государство устанавливает законодательные требования такие как лимиты водопользования, нормы водопотребления, стандарт и качество воды, разрушительные процедуры, меры господдержки.

Кроме того, ведется создание инфраструктурных условий: строительство и реконструкция каналов, водохранилищ, магистральных водоводов и других гидротехнических сооружений.

Ранее в Минэкологии сообщили, что уже в стране ощущается нехватка водных ресурсов. В частности, в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях уже испытывают дефицит водных ресурсов.