Количество видеокамер и тревожных кнопок увеличат в Актобе

21 Января 2023, 09:41

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в этом году планируется установить 2600 камер видеонаблюдения и 25 тревожных кнопок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы департамента полиции области, по итогам прошлого года с помощью камер видеонаблюдения и работы центра оперативного управления УП города Актобе было раскрыто по горячим следам более 120 преступлений, выявлено около 21 тысячи административных правонарушений, что больше уровня 2021 года.

Видеокамеры установлены на самых оживленных улицах и в местах массового скопления людей Актобе и помогают обеспечению общественной безопасности в городе.

В центр оперативного управления УП Актобе выведены более 3500 видеокамер по всему городу, в том числе около 2 тысяч камер вокруг средних школ, более тысячи камер облачного наблюдения.

Как рассказал аким города Мурат Журебеков во время посещения ЦОУ, в этом году в городе планируется установить еще 2600 видеокамер.

«По поручению акима области Ералы Тугжанова в этом году в Актобе мы запланировали установку 2600 камер видеонаблюдения. Установка новых камер будет проводится согласно рекомендациям департамента полиции с акцентом на криминогенные районы», - сказал Мурат Журебеков.

В 10 местах в городе установлены тревожные кнопки, нажав на которые граждане могут напрямую связаться со службой 102 и попросить помощи в экстренных случаях. В планах в этом году установить в Актобе еще 25 тревожных кнопок.