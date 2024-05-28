РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:32, 27 Май 2024 | GMT +6

    Приписки в вакцинации скота выявили прокуроры в СКО

    коровы, КРС, скот
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В Северо-Казахстанской области прокуроры выявили системные нарушения в сфере ветеринарной безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы надзорного органа, ветеринарные службы нарушали порядок выдачи ветдокументов и вакцинации животных, не в полном объеме производили диагностические исследования крупного рогатого скота.

    — В 15 тысячи случаях путем приписок ветеринарные врачи завышали кратность вакцинации сельскохозяйственных животных. В 242 случаях в нарушение установленного порядка физическим и юридическим лицам выданы ветеринарные справки. Вопреки требованиям ветеринарных правил местными исполнительными органами не обеспечивалось надлежащее содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников. Из-за отсутствия достаточного количества убойных пунктов и площадок продолжается практика убоя животных в частных подворьях, — сообщили в прокуратуре.

    В результате 78 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Акимат области утвердил комплексный план по устранению допущенных нарушений и улучшению ситуации в ветеринарной сфере.

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Закон и право Ветеринария Регионы Казахстана Регионы Прокуратура
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!