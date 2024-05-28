Приписки в вакцинации скота выявили прокуроры в СКО

В Северо-Казахстанской области прокуроры выявили системные нарушения в сфере ветеринарной безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы надзорного органа, ветеринарные службы нарушали порядок выдачи ветдокументов и вакцинации животных, не в полном объеме производили диагностические исследования крупного рогатого скота.

— В 15 тысячи случаях путем приписок ветеринарные врачи завышали кратность вакцинации сельскохозяйственных животных. В 242 случаях в нарушение установленного порядка физическим и юридическим лицам выданы ветеринарные справки. Вопреки требованиям ветеринарных правил местными исполнительными органами не обеспечивалось надлежащее содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников. Из-за отсутствия достаточного количества убойных пунктов и площадок продолжается практика убоя животных в частных подворьях, — сообщили в прокуратуре.

В результате 78 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Акимат области утвердил комплексный план по устранению допущенных нарушений и улучшению ситуации в ветеринарной сфере.