Количество вакцинированных в Вооруженных силах приближается к 100%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник главного военно-медицинского управления доложил на аппаратном совещании, что двумя компонентами привиты около 90% личного состава, а всего вакцину получили более 98% военнослужащих и гражданского персонала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Формирование коллективного иммунитета позволяет снять многие ограничения в проведении мероприятий боевой учебы. По информации главного медика Вооруженных сил, заболеваемость COVID-19 носит единичный характер, нет случаев тяжелого протекания болезни. В ближайшее время, по истечении сроков медицинских противопоказаний у оставшегося личного состава, прогнозируется доведение количества вакцинированных до 100%.

На совещании главнокомандующие доложили о ходе боевой подготовки войск. На плановой основе проводятся командно-штабные, мобилизационные, противодиверсионные учения, подготовка отделений, экипажей, расчетов, учебные полеты фронтовой и военно-транспортной авиации, парашютно-десантная подготовка боевых пловцов и горная подготовка альпийских подразделений.

Министром обороны поставлены вопросы состояния воинской дисциплины, в частности, неуставных взаимоотношений. Несмотря на снижение данного вида правонарушений, профилактика в этом направлении должна проводиться непрерывно на системной основе.

На совещании рассмотрена практика проведения проверок, в том числе состояния хранения оружия и боеприпасов, организации безопасности воинской службы. В настоящее время в войсках организована работа комиссий под руководством главнокомандующих и командующих. Руководитель оборонного ведомства напомнил о необходимости качественной проверки всех аспектов жизнедеятельности подчиненных войск и персональной ответственности должностных лиц за результаты инспектирования. В случае выявления недостатков, комиссии должны оказывать помощь в их устранении.

«Если на объекте после проверки случается происшествие из-за недостатков, которые не были выявлены проверяющими, то к ним будут серьезные вопросы. В этом случае проверявшие объект лица должны нести ответственность вместе с командованием части», – указал министр обороны.

Отмечено, что проверки и посещение воинских частей не должны препятствовать плановым мероприятиям боевой учебы, а проживание и питание инспектирующие лица, начальники всех уровней должны осуществлять за свой счет.

Затронуты вопросы жилищного обеспечения военнослужащих в отдаленных гарнизонах. Сегодня идет активное строительство объектов в воинских частях, дислоцированных на периферии. При этом коммунальная инфраструктура некоторых спроектированных в прошлые годы объектов не обеспечивает комфортного проживания в уже возведенном казарменно-жилищном фонде.

Также доложено, что в результате некачественного проведения в свое время работ подрядчиками, выявлены факты срыва ветром фрагментов кровли. Руководитель оборонного ведомства дал указания главному управлению расквартирования войск активизировать работу в данном направлении, в кратчайшие сроки решать возникающие вопросы, а также выработать системные меры по обеспечению качественного строительства военных объектов.

«Безопасные и комфортные условия проживания семей военнослужащих в военных городках, особенно в отдаленных гарнизонах, – это важнейший фактор самоотдачи воинов интересам службы», – подчеркнул министр обороны.