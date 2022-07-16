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Количество вакансий выросло в 1,5 раза на казахстанской электронной бирже труда
16 Июля 2022 09:48

Количество вакансий выросло в 1,5 раза на казахстанской электронной бирже труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В июне 2022 года на Электронной бирже труда размещено 124,6 тыс. вакансий и 59,9 тыс. резюме. По сравнению с предыдущим месяцем число вакансий увеличилось в 1,5 раза, а количество актуальных резюме – на 31%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Резкий рост количества вакансий произошел практически во всех регионах, но больше всего в Актюбинской (в 2,5 раза) и Жамбылской (почти в 3 раза) областях. В итоге данные регионы оказались на первом месте по вакансиям (12,9 тыс. и 12 тыс. вакансий соответственно). Карагандинская область также вошла в топ регионов по вакансиям (12,6 тыс.). При этом в Западно-Казахстанской области предложение от предприятий и фирм уменьшилось на 5,8% до – 3,3 тыс. вакансий. Также наименьшее количество предлагаемых рабочих мест в г. Шымкент – 3,5 тыс. вакансий и в Мангистауской области – 3,1 тыс. вакансий», – сообщила управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.

Больше всего вакансий разместили предприятия секторов сельского хозяйства (10,8 тыс. вакансий), строительства нежилых и жилых объектов (9,8 тыс. вакансий), образования (6,6 тыс. вакансий) и прочих услуг (5,8 тыс. вакансий). При этом почти половина размещенных вакансий (47%) в сфере сельского хозяйства пришлась на Жамбылскую область, а на Восточно-Казахстанскую и Костанайскую области – в сфере строительства жилых домов по 33,7% и 35% соответственно. В столице сохранился высокий спрос на работников в сфере строительства – одна треть вакансий.

Спрос на работников низкой квалификации вырос более чем в 2 раза, с 23,4 тыс. до 50,7 тыс. вакансий. Одной из причин является набор работников для сезонных работ в сельском хозяйстве. Вместе с тем предложение со стороны соискателей низкой квалификации одновременно выросло на 58,2%, с 18,4 тыс. до 29,1 тыс. резюме. Дисбаланс между потребностями рынка труда и предложением среднеквалифицированных специалистов сократился, 52,9 тыс. активных вакансий против 42 тыс. размещенных резюме. Наименьшая доля вакансий приходится на высококвалифицированные рабочие места (16,9% от всего количества размещенных вакансий).

«На протяжении последних месяцев сохраняется высокий спрос на подсобных рабочих, охранников, водителей, санитаров, учителей, врачей и медицинских сестер. Не стал исключением и июнь. Так, согласно данным портала ЭБТ, наибольшее количество вакантных позиций было размещено для подсобных рабочих (19,8 тыс. вакансий и 15,2 тыс. резюме), дорожных рабочих (3,1 тыс. вакансий и 294 резюме), охранников (2,2 тыс. вакансий и 621 резюме), водителей (4,4 тыс. вакансий и 1,4 тыс. резюме), учителей (3,9 тыс. вакансий и 2,7 тыс. резюме) и врачей (2,2 вакансий против 635 резюме)», – поделилась Александра Молчановская.

За отчетный месяц активность соискателей выросла практически во всех регионах кроме Алматинской области. Так, количество опубликованных резюме в регионе снизилось на 8%, составив 4,7 тыс. резюме. Ощутимый прирост количества резюме отмечен в Туркестанской и Актюбинской областях – в 1,8 раза. При этом рост числа резюме в данных регионах произошел за счет увеличения количества резюме, предполагающих неквалифицированный труд.

Наряду с неквалифицированными рабочими к наиболее востребованным профессиям, например, в Актюбинской области относятся охранники, водители, повара, электромонтеры и маляры, в Карагандинской области – охранники, воспитатели, учителя, электрогазосварщики, операторы заправочных станций и кухонные рабочие.

Самых высоких зарплат ожидают соискатели следующих профессий: помощники инженера по подготовке производства – 5 млн тенге, звукорежиссеры – 2,1 млн тенге, директора по инвестиционным проектам – 1,9 млн тенге и профессора ВУЗа в области гуманитарных наук – 1,8 млн тенге.

Наиболее высокооплачиваемыми вакантными рабочими местами, представленными на ЭБТ, являются риелторы (в среднем 900 тыс. тенге), главные строители (824 тыс. тенге) и инженеры по объективному контролю (800 тыс. тенге).

Таким образом, по итогам первого полугодия на казахстанском онлайн-рынке труда активность работодателей продолжает расти, по сравнению с началом года количество вакантных позиций увеличилось в 1,8 раза. Тогда как среди соискателей наблюдается спад активности, количество резюме с начала года снизилось на 14,6%, с 70,2 тыс. до 59,9 тыс., что обычно происходит летом, когда идет пора отпусков и соискатели приостанавливают поиск или смену работы до осени.

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