Количество вакансий на работу в ночное время увеличилось в Казахстане в 2 раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество вакансий, предполагающих работу в ночное время, с 22:00 часов до 6:00 часов утра, за первую половину 2022 года увеличилось в два раза по отношению к аналогичному периоду в 2021 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на HeadHunter Казахстан.

Чаще всего специалистов для работы в ночное время ищут компании от отраслей «Розничная торговля», «Гостиницы и рестораны», «Транспорт и логистика», «Рабочий персонал», «Продукты питания», «Медицина и фармацевтика». Как правило, работодатели ищут продавцов, сотрудников call-центра, водителей, сотрудников ресторанов и гостиниц, фармацевтов, охранников, электриков и упаковщиков.

Средняя предлагаемая заработная плата в ночное время увеличились на 40% по сравнению с 2021 годом и составила 233 тыс. тенге. В зависимости от специализации и требований работодателя, зарплата варьируются от минимальных 69 тыс. тенге до максимальных 550 тыс. тенге.

При этом не все граждане допускаются к работе в ночные часы. К таким относятся несовершеннолетние и беременные. Кроме того, для привлечения граждан к работе ночью компания обязана получить их письменное согласие, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РК.







