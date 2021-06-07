Количество вакансий на казахстанской электронной бирже труда превысило число резюме в 1,6 раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным АО «Центр развития трудовых ресурсов», в мае на электронной бирже труда было размещено в 1,6 раза больше вакансий (75,3 тысячи), чем резюме (46,4 тысячи). По сравнению с апрелем общее число вакансий на ЭБТ уменьшилось на 15%, а количество резюме - на 33%. Между тем в Северо-Казахстанской и Актюбинской областях наблюдается увеличение спроса на трудовые ресурсы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

Если в январе текущего года количество соискателей превышало количество вакансий на 5,2 тысячи и на каждое свободное место приходилось по 1,1 резюме, то начиная с февраля разрыв между вакантными позициями и лицами, ищущими работу, продолжал расти в пользу первых. В итоге в мае размещенные резюме покрывали только 62% всего спроса на электронной бирже труда. Такая перемена структуры рынка труда говорит о положительном влиянии восстановления экономической ситуации в стране и постепенной стабилизации процессов трудоустройства граждан, в частности посредством площадки enbek.kz.

По сравнению с предыдущим месяцем количество вакансий и резюме на электронной бирже труда сократилось на 13,7 тысячи и 22,8 тысячи соответственно. Одной из причин является заполнение большей части набора на весенние полевые и сезонные работы в апреле, нежели в мае. Так, за месяц количество вакантных позиций для работников сельского хозяйства уменьшилось в 2,1 раза, а число соискателей – в 1,9 раза.

При этом спрос на квалифицированные и неквалифицированные трудовые ресурсы в разрезе профессий не подвергался сильным изменениям. Как и в предыдущие периоды, на электронной бирже труда среди квалифицированного персонала наблюдался дефицит охранников (457 резюме против 1764 вакансий), водителей автомобилей (937 резюме и 1545 вакансий), среднего медицинского персонала (556 резюме и 1089 вакансий). В то же время отмечена нехватка работников сферы торговли – продавцов магазинов и их помощников, кассиров и продавцов билетов, а также консультантов-продавцов.

Наряду с грузчиками и разнорабочими, среди неквалифицированного персонала в мае наблюдался дефицит неквалифицированных строительных рабочих. Так, в отчетном месяце работодатели опубликовали на ЭБТ 584 вакансии для не имеющих квалификации рабочих в строительстве, что почти в 10 раз больше предложения на рынке (59 резюме). При этом 55% таких вакансий были в городах Алматы (184 вакансий) и Нур-Султан (90 вакансий), а также в Карагандинской области (51 вакансия), что очевидно связано с улучшением погодных условий и активизацией строительных работ.

Необходимо отметить, что в мае предложение неквалифицированного труда также осталось почти неизменным. Среди квалифицированных соискателей вдобавок к животноводам, смотрителям за животными и юристам, избыток наблюдался среди операторов котельных (33 вакансии против 226 резюме), учителей физической культуры и спорта (69 вакансий и 203 резюме), учителей биологии (37 вакансий и 167 резюме).

«Стоит отметить, что увеличение числа соискателей на места учителей и операторов котельных имеет сезонный характер – в летнее время такие специалисты преимущественно не требуются. И вероятнее всего мы сможем наблюдать повышение спроса на таких специалистов уже в начале осени», – пояснила директор Департамента стратегии и проектного управления ЦРТР Александра Молчановская.

Региональный анализ в мае показывает рост числа вакансий на ЭБТ только в двух регионах – Северо-Казахстанской (+30%) и Актюбинской (+13%) областях. Так, наибольший прирост новых рабочих мест в СКО отмечен по категориям «служащие в области администрирования» (+97%) и «рабочие промышленности, строительства и транспорта» (+76%). В то время как список дефицитных профессий в регионе возглавили архивариусы (7 резюме против 196 вакансий), интервьюеры по обследованиям (0 резюме и 177 вакансий), а также инженеры-механизаторы сельского хозяйства (63 резюме и 158 вакансий).

Что касается Актюбинской области, то самый ощутимый прирост числа вакансий отмечен по таким группам, как «фермеры и рабочие сельского хозяйства» (в 2,2 раза) и «неквалифицированные рабочие» (+64%). Между тем в ТОП дефицитных профессий региона попали в основном работники сферы услуг, а именно охранники (79 резюме против 190 вакансий), кухонные рабочие (15 резюме и 115 вакансий) и горничные (1 резюме и 76 вакансий).

Как показывает динамика размещенных резюме, в мае число соискателей сократилось во всех регионах за исключением Актюбинской области. Так, количество опубликованных резюме в регионе выросло на 9%, составив 3 763 единицы. При этом рост числа резюме в Актюбинской области произошел за счет увеличения количества резюме, предполагающих неквалифицированный труд.

Среди регионов наибольшее количество резюме в мае разместили жители Алматинской (10%) и Туркестанской (9,6%) областей, тогда как максимальное число вакансий приходится на города республиканского значения – Нур-Султан (12,4%) и Алматы (10,8%).