Количество вакансий на Электронной бирже труда превысило число резюме в 1,7 раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР), в июле на Электронной бирже труда (ЭБТ) было размещено 81,7 тыс. вакансий и 47,9тыс. резюме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По сравнению с июнем общее число вакансий на ЭБТ уменьшилось на 15%, а количество резюме – на 3%. Между тем в Туркестанской, Акмолинской, Атырауской областях и г. Шымкент наблюдается увеличение потребности в кадрах.

Количество вакансий в абсолютном значении больше всего уменьшилось для неквалифицированного труда – на 6,9 тыс. единиц (23%).

Что касается отдельных профессий, то самый ощутимый прирост числа вакансий отмечен по таким профессиям, как интервьюер по проведению опросов (+2,2 тыс.), помощник по ведению переписки (+0,9 тыс.) и статистик (+0,6 тыс.). Среди профессий, предполагающих неквалифицированный труд, наибольший рост вакансий отмечен для комплектовщиков товаров, продавцов на рынке и укладчиков-упаковщиков.

Наряду с этим, как показывает динамика размещенных резюме, в июле наблюдается увеличение активности среди младшего медицинского персонала и преподавателей школ. Так, за месяц число резюме фельдшеров на ЭБТ выросло на 421 единицу, медицинских сестер (братьев) – на 237 единиц, учителей начальных классов, иностранного языка, и физической культуры и спорта – на 283, 271 и 266 единиц соответственно. Подобная активность среди педагогических работников, по-видимому, связана с приближением нового учебного года.

Говоря о предложении трудовых ресурсов, стоит отметить, что вдобавок к юристам и животноводам избыток наблюдался среди фельдшеров (201 вакансия против 607 резюме), учителей физической культуры и спорта (92 вакансии и 459 резюме), преподавателей иностранного (229 вакансий и 576 резюме) и казахского языков (116 вакансий и 455 резюме). Среди неквалифицированного персонала не востребованы подсобные рабочие, рабочие по благоустройству населенных пунктов и территории, что предположительно связано с заполнением большинства вакантных позиций весной – в период начала сезонных работ.

Региональный анализ показывает рост числа вакансий в четырех регионах страны – Туркестанской (+33%), Акмолинской (+20%), Атырауской областях (+7%) и г. Шымкент (+10%).

Список дефицитных профессий июля в Туркестанской области возглавили интервьюер по проведению опросов (47 резюме против 1996 вакансий), Акмолинской – помощники по ведению переписки (0 резюме и 919 вакансий), Атырауской – статистик (0 резюме и 622 вакансии), тогда как в г. Шымкент в дефиците были разнорабочие (152 резюме и 262 вакансии).

В целом в июле сохранился разрыв между вакантными позициями и лицами, ищущими работу, причем размещенные резюме покрывали только 59% всего спроса на ЭБТ.