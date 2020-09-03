Количество «умных» камер увеличат в алматинских автобусах
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Дополнительные камеры наблюдения за масочным режимом появятся в общественном транспорте Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Достигнуто соглашение между ТОО «Транспортный холдинг» и АО «Казахтелеком» по установке до конца сентября дополнительных камер в салонах 32 автобусов на 8 маршрутах», - сказал на брифинге руководитель Управления городской мобильности Алматы Ерлан Адилов.
Дополнительные камеры появятся на маршрутах №25, №7, №205, №137, №37, №69, №38, №63.
«Посредством видео контроля при определении пассажира без маски в общественном транспорте информация поступала на пост диспетчера ЦДУ, который в оперативном режиме связывался с водителем транспорта. Водитель автобуса производил остановку на остановочном пункте и давал указание пассажиру, нарушающему масочный режим, «надеть маску» либо покинуть салон автобуса», - отметил он.
Напомним, свыше 1700 нарушений масочного режима выявили камеры, установленные в алматинских автобусах.
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