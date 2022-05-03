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Количество укусов клещей в 16 раз возросло за две недели в СКО
3 Мая 2022 18:07
Количество укусов клещей в 16 раз возросло за две недели в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с марта зарегистрировали 98 укусов клещей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, среди укушенных 32 ребенка в возрасте до 14 лет.

Две недели назад санитарные врачи предупредили об активизации клещей в регионе. Тогда зафиксировали всего шесть укусов. Сейчас их уже в 16 раз больше.

Случаев клещевого энцефалита в этом году не было. В прошлом году за сезон их выявили девять.

В целях профилактики специалисты рекомендуют во время пребывания в лесу или парке проводить само- и взаимоосмотр, использовать репелленты. Желательно надевать светлую одежду с длинным рукавом.

«Обычно клещи поджидают жертву, сидя на траве или ветке кустарника. Выше 1,5 метров они не поднимаются. Чаще всего цепляются к ногам человека и ползут вверх. Клещи - медлительные насекомые, они не сразу присасываются, а выбирают укромное место. Если же укуса не удалось избежать, рекомендуется как можно быстрее обратиться в поликлинику по месту жительства», - добавили в пресс-службе.

В парках и скверах Петропавловска проводят дезинсекцию, в том числе от комаров и клещей.
Автор:
Корреспондент

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