Количество укусов клещей снизилось на 494 случая в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За этот эпидсезон по состоянию на 30 мая на эндемичных территориях Восточно-Казахстанской области с укусами клещей обратились всего 1698 человек, из них число детей до 14 лет –520. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество укусов клещей снизилось на 494 случая. Об этом на пресс-конференции информационного центра сообщила заместитель руководителя ДСЭК Сауле Слямгазина, передает МИА «Казинформ».

Вопросы клещевого энцефалита актуальны для региона, так как Восточный Казахстан является природным очагом клещевого энцефалита и относится к территориям «повышенного» риска заражения вирусом.

«Необходимо отметить, что количество пострадавших от укусов клещей в нашей области из года в год остается наиболее высоким по республике и составляет 30-35 % от всех зарегистрированных укусов по РК. При анализе было установлено, что первые случаи заражения клещевым энцефалитом регистрируются в мае, максимальное количество случаев регистрируется в июне-июле. Так, в мае зарегистрирован первый и на сегодня единственный лабораторно подтвержденный случай клещевого энцефалита на территории города Усть-Каменогорска», - отметила С. Слямгазина.

Также она добавила, что на сегодня во всех медорганизациях иммуноглобулин против клещевого энцефалита имеется в достаточном количестве.

«Согласно инструкции, первичный курс прививки необходимо получить не позднее чем за 14 суток до начала эпидемического сезона, наиболее оптимальным периодом получения прививки является осень (октябрь-ноябрь) и/или весна (март, апрель). За 4 месяца этого года по области вакцинировано 4518 человек», - пояснила спикер.

Кроме того, по бюджетной программе «Обеспечение санэпидблагополучия на республиканском уровне» противоклещевые обработки территорий эндемичных по заболеваемости клещевым энцефалитом ежегодно проводятся в 2 тура: весенний и осенний. «Весенний тур в этом году начат 13 апреля, по состоянию на 23 мая обработаны все 625 га эндемичных территорий», - заявила Сауле Слямгазина