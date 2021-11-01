Количество уголовных преступлений в Жамбылской области снизилось на 7,5%

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений состоялось в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, встреча прошла под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева. Аким области отметил, что за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество уголовных преступлений уменьшилось на 7,5%, в том числе преступлений - на 6,6% и проступков - на 13%.

Однако, в регионе наблюдается рост количества тяжких преступлений.

Как сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Темирбек Оразымбетов, в управлении местной полицейской службы работают 367 участковых инспекторов и 85 их помощников.

«В области функционируют 197 участковых пунктов полиции, в том числе 30 – в Таразе, 167 - в районах, - рассказал Темирбек Оразымбетов. - 119 пунктов полиции нуждаются в ремонте. В этом году согласно плану будет построено 5 участковых пунктов полиции и 4 стационарных полицейских поста модульного типа. До конца 2021 года участковые инспекторы нескольких сел будут обеспечены жильем».

По словам заместителя начальника департамента полиции, изъято более трех тонн наркотиков. Этот показатель на 372 кг больше, чем в прошлом году.

Глава региона подчеркнул, что необходимо принять меры по снижению количества тяжких преступлений и фактов мошенничества.

«Следует принимать строгие меры в отношении водителей, виновных в дорожно-транспортных происшествиях. Нужно выявлять факты выпаса бесхозного домашнего скота вдоль автодорог, и привлекать к ответственности владельцев скота. Также следует проводить ночные рейды совместно с местными общественными организациями. В этом отношении все государственные органы должны работать вместе с населением», - заключил Бердибек Сапарбаев.