Количество уголовных преступлений снизилось в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент полиции Северо-Казахстанской области подвел итоги работы за 2019 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судя по информации первого заместителя начальника департамента полиции Думана Таева, практически по всем направлениям работы есть успехи. Одно из важнейших – снижение уголовных преступлений. На 20% сократилось число убийств, более чем на 10% - грабежей.

«Значительно влияют на криминогенную ситуацию кражи чужого имущества. В целом, по области отмечается их снижение. Вместе с тем руководителям отдельных территориальных подразделений необходимо обратить внимание на отдельные виды краж», - сказал Д. Таев.

Речь, прежде всего, идет о скотокрадстве. Полицейские проанализировали: чаще всего, кражи скота происходят в Акжарском, Тимирязевском, Айыртауском, Аккайынском районах и районах Шал акына и имени Г. Мусрепова. Д. Таев подчеркнул, что начальникам территориальных отделов полиции необходимо активизировать профилактическую работу с населением. Разъяснять порядок выпаса скота, важность заключения трехсторонних договоров и привлекать владельцев животных к ответственности.





Сократилось в регионе число преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах, несовершеннолетними и группой лиц. В то же время стражей порядка волнует рост правонарушений лицами с непогашенной судимостью, в состоянии алкогольного опьянения, рецидивистами и в сфере семейно-бытовых отношений.

«В 2019 году в отношении 73 лиц направлены представления в суды области об отмене условно-досрочного освобождения. Из них 41 поддержано. Лица возвращены в места лишения свободы», - сказал Д. Таев.

Он добавил, что участковые инспекторы проводят информационную работу с лицами, освобожденными из мест лишения свободы, о необходимости трудоустройства, разъясняют подучетным возможность трудоустройства через органы координации занятости населения. В прошлом году трудоустроили 79 условно-досрочно освобожденных, 3 лица, в отношении которых установлен административный надзор, и 4 ранее судимых лица.

«Однако принимаемые меры все же недостаточны. Отдельные руководители самоустранились от контроля за работой участковых инспекторов полиции, вследствие чего были привлечены к дисциплинарной ответственности», - отметил Д. Таев.

Еще одно направление работы полицейских – профилактика дорожно-транспортных происшествий. За нарушение ПДД в прошлом году понесли ответственность почти 73 тыс. человек. Из них 33,5 тыс. совершили грубые нарушения, которые влияют на аварийность. По обоим показателям есть снижение - на 22% и 17%, соответственно. Почти в 2 раза меньше североказахстанцев по итогам прошлого года погибли в ДТП.





За 2019 год подразделения административной полиции выявили около 121,5 тыс. административных правонарушений. Более половины нарушителей оштрафованы. Общая сумма – свыше 651 млн тенге.

Д. Таев считает, что одним из рычагов в профилактике преступлений является своевременное привлечение к административной ответственности потенциальных правонарушителей.

«Нужно взять на особый контроль работу с лицами, состоящими на учетах в органах внутренних дел, по своевременному направлению на принудительное лечение лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, возращению в места лишения свободы лиц УДО, не вставших на путь исправления, по установлению административного надзора и особых требований», - подытожил Д. Таев.

Напомним, 2020 год объявлен Министерством внутренних дел годом инспекторов участковой полиции.