+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -3 °С
USD 381.20 EUR 426.64
RUB 6.14 CNY 54.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Количество уголовных преступлений снизилось в СКО

8 Января 2020 15:20
Поделиться:
Количество уголовных преступлений снизилось в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент полиции Северо-Казахстанской области подвел итоги работы за 2019 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Лучших полицейских наградили в Мангистауской области
Лучшим следователем года в Актюбинской области стала молодая девушка Лучших следователей  определили в Карагандинской области За ночные прогулки подростков наказывают родителей в СКО

Судя по информации первого заместителя начальника департамента полиции Думана Таева, практически по всем направлениям работы есть успехи. Одно из важнейших – снижение уголовных преступлений. На 20% сократилось число убийств, более чем на 10% - грабежей.

«Значительно влияют на криминогенную ситуацию кражи чужого имущества. В целом, по области отмечается их снижение. Вместе с тем руководителям отдельных территориальных подразделений необходимо обратить внимание на отдельные виды краж», - сказал Д. Таев.

Речь, прежде всего, идет о скотокрадстве. Полицейские проанализировали: чаще всего, кражи скота происходят в Акжарском, Тимирязевском, Айыртауском, Аккайынском районах и районах Шал акына и имени Г. Мусрепова. Д. Таев подчеркнул, что начальникам территориальных отделов полиции необходимо активизировать профилактическую работу с населением. Разъяснять порядок выпаса скота, важность заключения трехсторонних договоров и привлекать владельцев животных к ответственности.


Сократилось в регионе число преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах, несовершеннолетними и группой лиц. В то же время стражей порядка волнует рост правонарушений лицами с непогашенной судимостью, в состоянии алкогольного опьянения, рецидивистами и в сфере семейно-бытовых отношений.

«В 2019 году в отношении 73 лиц направлены представления в суды области об отмене условно-досрочного освобождения. Из них 41 поддержано. Лица возвращены в места лишения свободы», - сказал Д. Таев.

Он добавил, что участковые инспекторы проводят информационную работу с лицами, освобожденными из мест лишения свободы, о необходимости трудоустройства, разъясняют подучетным возможность трудоустройства через органы координации занятости населения. В прошлом году трудоустроили 79 условно-досрочно освобожденных, 3 лица, в отношении которых установлен административный надзор, и 4 ранее судимых лица.

«Однако принимаемые меры все же недостаточны. Отдельные руководители самоустранились от контроля за работой участковых инспекторов полиции, вследствие чего были привлечены к дисциплинарной ответственности», - отметил Д. Таев.

Еще одно направление работы полицейских – профилактика дорожно-транспортных происшествий. За нарушение ПДД в прошлом году понесли ответственность почти 73 тыс. человек. Из них 33,5 тыс. совершили грубые нарушения, которые влияют на аварийность. По обоим показателям есть снижение - на 22% и 17%, соответственно. Почти в 2 раза меньше североказахстанцев по итогам прошлого года погибли в ДТП.


За 2019 год подразделения административной полиции выявили около 121,5 тыс. административных правонарушений. Более половины нарушителей оштрафованы. Общая сумма – свыше 651 млн тенге.

Д. Таев считает, что одним из рычагов в профилактике преступлений является своевременное привлечение к административной ответственности потенциальных правонарушителей.

«Нужно взять на особый контроль работу с лицами, состоящими на учетах в органах внутренних дел, по своевременному направлению на принудительное лечение лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, возращению в места лишения свободы лиц УДО, не вставших на путь исправления, по установлению административного надзора и особых требований», - подытожил Д. Таев.

Напомним, 2020 год объявлен Министерством внутренних дел годом инспекторов участковой полиции.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью, МВД РК, Общество,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив