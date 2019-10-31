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Количество уголовных дел в РК сократилось на 24% – инфографика

31 Октября 2019 17:55
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Количество уголовных дел в РК сократилось на 24% – инфографика

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Результаты реформ в судебной системе представил в инфографике пресс-секретарь Верховного суда РК Айдос Садуакасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В видеоролике «Правосудие Казахстана в цифрах», размещенном на странице А. Садуакасова в Facebook , приведен ряд диаграмм, наглядно показывающих изменения, произошедшие в судебной практике. Автор ролика также разъяснил в тексте, что анализ статистики показывает положительную динамику изменений в судопроизводстве.

«Конечно, во главу угла мы всегда ставим судьбы людей, защиту их прав и законных интересов. Но анализ данных отчетливо показывает динамику существенных изменений в судопроизводстве, правоохранительных органах, мышлении судей и участников судебных процессов. Приведу только 2 фрагмента: за прошедшие 9 месяцев количество уголовных дел, поступивших в суды республики, уменьшилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом в 2015-2018 годах. Произошел этот спад из-за внедрения практики по оправдательным приговорам. Следователи стали работать тщательнее, зная о том, что судьи оправдывают при слабой доказательной базе. Уже в следствии суды обращают внимание на защиту прав граждан, больше отказывая в санкционировании арестов имущества и людей, удовлетворяя жалобы населения на органы следствия.

За 9 месяцев текущего года на 32% меньше поступило и гражданских дел, чем за аналогичный период в 2015-2018 годах. Такое снижение произошло благодаря широкому внедрению института примирения.

Друзья, предлагаю вам самим посмотреть на это», – написал А. Садуакасов.

Пресс-секретарь Верховного суда также отметил, что в течение последних двух лет в судебной системе проведен ряд преобразований. Они по поручению Елбасы и Президента направлены на улучшение судейских кадров, повышение качества судебных решений и обеспечение единой судебной практики. Результаты реформ отображены в предлагаемой инфографике.

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Ключевые слова: Суды,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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