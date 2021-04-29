Количество учреждений образования с госязыком обучения увеличат в Костанайской области
Как сообщила руководитель профильного ведомства, стратегически важной задачей сферы образования области является развитие сети организаций на государственном языке, начиная с дошколы.
«На сегодня из 31 тысячи воспитанников дошкольных организаций лишь каждый пятый, или 22%, воспитываются и обучаются на государственном языке. Аналогично в сфере среднего образования: из более 109 тысяч школьников - коренной национальности 56 тысяч, однако на государственном языке обучается лишь 28%», - привела данные З. Байменова.
Как оказалось, малое количество школ с казахским языком обучения - проблема не только областного центра, но и 12 районов области. Поэтому, по словам З. Байменовой, в целях развития государственного языка в Камыстинском и Федоровском р
«Однако несмотря на созданные комфортные условия, контингент детей в данных школах ежегодно уменьшается. Такая же проблема характерна и колледжам. Лишь 17% студентов обучаются на государственном языке в 11 государственных колледжах. Обучение в 14 колледжах проходит только на русском языке, - добавила З. Байменова. — В этой связи нами разработана Дорожная карта до 2025 года, в рамках которой с нового учебного года откроются 49 групп в дошкольных организациях, в 17 школах - дополнительный набор в первые классы, а также 75 мест в 3 колледжах».
Вместе с тем, как считает глава профильного ведомства, решение данного вопроса в регионах должно стать приоритетным для всех, особенно в контексте реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева о необходимости развития государственного языка.
В этой связи во всех регионах области планируется проведение необходимой разъяснительной работы среди населения, пропаганде государственного языка на всех уровнях.