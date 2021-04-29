Количество учреждений образования с госязыком обучения увеличат в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Развитие сети организаций образования с государственным языком обучения станет одной из приоритетных в ближайшие несколько лет в Костанайской области. Об этом сегодня в ходе совещания в областном акимате сообщила руководитель областного управления образования Зауре Байменова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила руководитель профильного ведомства, стратегически важной задачей сферы образования области является развитие сети организаций на государственном языке, начиная с дошколы.

«На сегодня из 31 тысячи воспитанников дошкольных организаций лишь каждый пятый, или 22%, воспитываются и обучаются на государственном языке. Аналогично в сфере среднего образования: из более 109 тысяч школьников - коренной национальности 56 тысяч, однако на государственном языке обучается лишь 28%», - привела данные З. Байменова.

Как оказалось, малое количество школ с казахским языком обучения - проблема не только областного центра, но и 12 районов области. Поэтому, по словам З. Байменовой, в целях развития государственного языка в Камыстинском и Федоровском р айонах были построены соответствующие школы, а в Сарыкольском районе в 2007 году после капитального ремонта открыта школа.

«Однако несмотря на созданные комфортные условия, контингент детей в данных школах ежегодно уменьшается. Такая же проблема характерна и колледжам. Лишь 17% студентов обучаются на государственном языке в 11 государственных колледжах. Обучение в 14 колледжах проходит только на русском языке, - добавила З. Байменова. — В этой связи нами разработана Дорожная карта до 2025 года, в рамках которой с нового учебного года откроются 49 групп в дошкольных организациях, в 17 школах - дополнительный набор в первые классы, а также 75 мест в 3 колледжах».

Вместе с тем, как считает глава профильного ведомства, решение данного вопроса в регионах должно стать приоритетным для всех, особенно в контексте реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева о необходимости развития государственного языка.

В этой связи во всех регионах области планируется проведение необходимой разъяснительной работы среди населения, пропаганде государственного языка на всех уровнях.