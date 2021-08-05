Количество участников проекта Ashyq выросло в 4 раза - Юлия Якупбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -К сегодняшнему дню количество участников проекта Ashyq выросло в 4 раза - до 88 570. Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Юлия Якупбаева, передает МИА «Казинформ».

«Если раньше мы говорили, что в проекте большой охват общепита, то теперь заходит очень большой сегмент предприятий торговли. По стране более 700 крупных торговых центров и крытых рынков являются участниками проекта Ashyq. То есть, если в среднем в ТРЦ 300 арендаторов (а бывает и в 2 раза больше), то охват проектом объектов торговли уже «перевалил» за 200 тысяч», - отметила зампредседателя правления НПП «Атамекен».

Касательно выявляемости, Юлия Якупбаева сообщила, что наблюдается прямая корреляция вхождения крупных объектов торговли с выявляемостью нарушителей. Фактически за месяц количество выявленных нарушителей карантина с красным статусом выросло со 184 до 1916 в день - то есть в 10 раз.

Зампредседателя правления НПП «Атамекен»Хочу напомнила, что для проверки статуса не обязательно выходить из дома. Есть сервис - сайт Ashyq.kz. С его помощью онлайн свой статус проверяет более 400 тыс. человек ежедневно. В день через сайт фиксируется более 7 700 граждан с «красным» статусом.