Количество участковых пунктов полиции планируют увеличить в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области планируют увеличить количество участковых пунктов полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в регионе службу несут 399 участковых инспекторов. На свободные вакансии планируется привлечь молодежь. В рамках проводимых реформ в сфере МВД участковым инспекторам намерены уменьшить фронт работы. По существующим нормам, один участковый инспектор работает с 3 000 человек, но в реальности, эта цифра может быть намного больше. Для того чтобы снизить нагрузку на участковых, планируется открыть новые участковые пункты полиции и расширить штат стражей порядка.

Ренат Кушекбаев не понаслышке знает, насколько сложна работа полицейских. На должности участкового инспектора он трудится уже 14 лет. По словам сотрудника правоохранительных органов, реформы, которые сейчас вводятся, положительно скажутся на их деятельности.

«Во-первых, планируется уменьшить административные участки полицейских, во-вторых, убрать лишние функции. Сегодня главная задача участковых – быть в шаговой доступности к населению», – пояснил участковый района Байтерек Ренат Кушекбаев.

В настоящее время на плечи каждого сотрудника приходится около 3 тысяч жителей. Это значительно выше нормы, но даже при такой колоссальной нагрузке участковые успешно справляются с поставленными перед ними задачами по обеспечению правопорядка в вверенных им округах.

«Участковый пункт №5 города Уральска оказался в числе лучших участковых пунктов в стране. Каждый микрорайон должен стать безопасным, такую задачу сегодня ставят перед правоохранительной службой. В ее основе лежит принцип шаговой доступности полиции», – сообщил и.о.начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин.

За хорошую работу, высокую раскрываемость правонарушений и положительные отзывы населения, данный участковый пункт получил новый автомобиль от Министерства внутренних дел страны.